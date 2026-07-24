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Кметът Пенчо Милков обсъди с експерти създаването на 3D макет на централната градска част на Русе

24 юли 2026, 13:39 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: община Русе
Кметът Пенчо Милков обсъди с експерти създаването на 3D макет на централната градска част на Русе

Кметът на община Русе Пенчо Милков, ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" акад. Христо Белоев, представители на Лайънс клуб „Сексагинта Приста" и експерти проведоха днес работна среща в Русенския университет, на която бяха разгледани предложения за изработването на 3D макет – визуализация на централната градска част. Идеята за създаването на макета принадлежи на Лайънс клуб „Сексагинта Приста", Лайънс клуб „Русе“ и Лайънс клуб „Русе Север“, като целта е в него да се включат най-характерните забележителности от центъра на Русе.

Екип от Русенския университет, ръководен от проф. Георги Христов, извърши заснемане на архитектурните обекти в участъка от Халите до площад „Княз Александър Батенберг". В резултат на този материал вече са изработени отливки на обекти, разположени на площ 2 на 2 метра.

Милков заяви, че триизмерният модел ще позволи на гостите на града да разгледат детайлно архитектурата на центъра, да „пътуват“ виртуално през различни исторически периоди и да разберат по-добре стойността на паметниците, покрай които минават. „Това е начин да представим Русе като град с богата история по атрактивен и достъпен за широката публика начин. Съвременният турист търси визуализация и модерна презентация. С този проект правим центъра на града ни още по-привлекателен и достъпен както за гостите от страната и чужбина, така и за следващите поколения русенци, които трябва да се гордеят със своя дом“, каза кметът.

В обсъжданията днес взеха участие също и ректорът на Русенския университет проф. д-р Десислава Атанасова, архитект Венцислав Илиев, скулпторът Денислав Сираков и членовете на Лайънс клуб „Сексагинта Приста" д-р Теодора Константинова, Павлина Минчева, инж. Пепка Русанова, Даниела Владова.

Основата на бъдещия макет ще бъде изработена от камък, а самите обекти – от месинг, получен чрез претопяване на гилзи, дарени от завод „Дунарит".

Планира се готовият макет да бъде разположен в централната част на Русе, като целта е той да се превърне в туристическа атракция.

Русе община Русе
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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