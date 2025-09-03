Община Русе обявява конкурс за длъжността „Главен архитект“

Община Русе обявява конкурсна процедура за заемане на длъжността „Главен архитект“. Кандидатите трябва да притежават висше образование със степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, както и най-малко четиригодишен професионален опит в съответната област. Изисква се също да имат пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.

Конкурсът ще се проведе в три етапа –проверка за съответствие на представените документи и предварително обявените изисквания за заемане на длъжността, тест върху приложимото законодателство и интервю, което ще оцени управленските, професионалните и комуникативните умения на кандидатите.

Документите за участие се подават в срок от един месец от публикуването на обявлението на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ІІ етаж, стая 204 – отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч. Задължително е представянето на оригиналите за сверяване. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на телефони 082/ 881 665 и 082/ 506 777.

Цялата информация за конкурса можете да намерите тук.