Община Русе обявява конкурс за длъжността „Главен архитект“

03 септември 2025, 10:43 часа 264 прочитания 0 коментара
Община Русе обявява конкурсна процедура за заемане на длъжността „Главен архитект“. Кандидатите трябва да притежават висше образование със степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, както и най-малко четиригодишен професионален опит в съответната област. Изисква се също да имат пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.

Конкурсът ще се проведе в три етапа –проверка за съответствие на представените документи и предварително обявените изисквания за заемане на длъжността, тест върху приложимото законодателство и интервю, което ще оцени управленските, професионалните и комуникативните умения на кандидатите.

Документите за участие се подават в срок от един месец от публикуването на обявлението на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ІІ етаж, стая 204 – отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч. Задължително е представянето на оригиналите за сверяване. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на телефони 082/ 881 665 и 082/ 506 777.

Цялата информация за конкурса можете да намерите тук.

Антон Иванов
