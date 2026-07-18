Танцьори и музиканти от Колумбия и Казахстан завладяват Русе

Двудневен международен фолклорен празник ще се проведе на 26 и 27 юли в Русе. Градът ще се превърне в открита сцена на завладяващи музикални ритми, пъстри костюми и културен обмен под наслов „Ритми без граници“. Събитието се организира от Община Русе със съдействието на ЦИОФФ България (Национална секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства), а артистичен директор е Богдан Донев.

Жителите и гостите на града ще имат възможност да се докоснат до екзотиката на Южна Америка и древните традиции на Централна Азия чрез изкуството на три международни състава. Пред русенската публика ще се представят Експериментална танцова компания „ETNIA“ от град Согамосо в Колумбия, Ансамбъл за народни инструменти „SHABYT“ към Казахския агротехнически изследователски университет „С. Сейфулин“ в столицата на Казахстан Астана и Фолклорен танцов ансамбъл „GAMI“ от гр. Алмати, Казахстан. Специално за събитието е подготвена разнообразна програма в двата фестивални дни, която предвижда атрактивни улични дефилета с кратки анимации сред хората и вечерни концерти на открито.

В първия ден шествието на гостуващите състави ще започне в 19 часа от Паметника на Альоша и ще премине по улица „Александровска“. Предвидени са две специални спирки – пред сградата на Халите и пред Часовника, където всяка от групите ще представи кратки анимации за публиката. Финалът на дефилето е пред сградата на Община Русе, където от 20:30 до 21:50 часа ще се проведе официалният концерт на голяма сцена.

През втория ден дефилето отново започва в 19 часа, но шествието ще тръгне от площад „Княз Александър Батенберг“. Артистите ще направят спирка за музикална и танцова анимация на площад „Хан Кубрат“ при паметника на Цигуларчето. След това ще се отправят към сградата на Общината за втори голям концерт с начало 20:30 ч.

Всички събития от програмата са с вход свободен. Община Русе кани гражданите и гостите на града да станат част от този международен празник на фолклора, танците и приятелството.