Водещи експерти търсят в Русе решения срещу съхненето на горите и за залесяването с нови дървесни видове

Процесите на съхнене при горите, климатичната адаптация на дървесните видове, спешните стъпки за спасяването на полезащитните пояси и използването на изсъхналата дървесина бяха във фокуса на среща днес между кмета на община Русе Пенчо Милков и заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров. Разговорите продължиха и по време на пресконференция, проведена в сградата на Община Русе.

Събитието беше организирано от Министерството на земеделието и храните със съдействието на Община Русе. В него се включиха проф. д-р Иван Палигоров, кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Никола Лазаров, областният управител проф. Любомир Владимиров, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, преподавателят в Лесотехническия университет доц. д-р Георги Костов, инж. Петър Ганев – директор на Северно Централно държавно горско предприятие – Габрово, инж. Огнян Савянов – директор на Регионална дирекция по горите – Русе, представители на местната и държавната власт, научната общност и експерти в областта на горското стопанство.

Снимка: Лесозащитна станция-Варна

Според изнесените данни, на отделни места в Североизточна България съхненето засяга до 90% от червения дъб, до 40% от насажденията от цер, като на места в региона при някои дървесни видове са отчетени и 100% поражения.

Милков заяви, че за преодоляване на проблема Община Русе работи в тясно сътрудничество с научната общност и държавните институции. Той представи конкретните действия на местната администрация в тази посока. По отношение на озеленяването и смяната на дървесните видове е преустановено засаждането на уязвими видове като бреза и смърч и се преминава към сухоустойчиви видове – явор и кедър. Подходът е разработен в партньорство с Лесотехническия университет, който изготви концепция за устойчиви градски насаждения.

Снимка: Община Русе

Въведени са и специални поливни торби, които осигуряват по-добри условия за прихващане на новозасадените дървета. Във връзка с управлението на водните ресурси е създадена междуинституционална работна група "Водно бъдеще Русе", която разработва решения за справяне със засушаването. В Западен парк "Приста" се изгражда дъждовна градина по проекта "Живи реки" за естествено задържане на влагата. Продължава и разширяването на зелените пространства в града – озеленяват се бул. "Цар Освободител", "Липник" и "Христо Ботев", както и междублокови пространства в "Чародейка" и "Дружба", а в кв. "Здравец" се изгражда нов парк. Кметът съобщи и за инициативи, насочени към разширяване на гражданското участие – създаване на Експертна работна група за планиране на зелената система и стартиране на доброволческа инициатива за поддръжка и опазване на зелените площи.

Проф. д-р Палигоров посочи, че Североизточна България е сред районите с най-интензивни процеси на съхнене при полезащитните горски пояси, липите и широколистните насаждения – резултат от климатичните промени и промените в природната среда. Той изтъкна, че средногодишно температурата на въздуха в градска среда се повишава с 4 – 4,5 градуса и предупреди, че в следващите 15 години се очаква сериозна промяна в ландшафта на региона. Заедно с доц. д-р Костов той препоръча да се засаждат нови видове дървета, но те да бъдат местни, а да не се внасят от други страни, тъй като няма да бъдат устойчиви. Двамата учени акцентуваха и на проблема за преработката на изсъхналата дървесина.

Снимка: Лесозащитна станция-Варна

По думите им продължителното засушаване отслабва дърветата, които губят естествените си защитни механизми и стават лесна мишена за насекоми вредители. Последващото развитие на гъбни заболявания води до необратимо влошаване на качеството на дървесината, която вече не може да бъде ефективно оползотворена. Именно затова тя трябва да бъде добита своевременно, докато процесът е в началните си фази – за да не се превърне в източник на зараза за съседните, все още здрави насаждения, и за да може все още да бъде икономически оползотворена.

Проф. Владимиров заяви, че Областна администрация е готова да съдейства за координацията между институциите и за изпълнението на мерките за опазване и възстановяване на горите и полезащитните пояси в областта.

Снимка: Лесозащитна станция-Варна

Заместник-министърът обясни, че мерките за ограничаване на процесите на съхнене и повишаване устойчивостта на горите предвиждат три хоризонта на действие. В краткосрочен план се залага на мониторинг на горските територии, разсадниците и посадъчния материал, бързо сигнализиране при констатирани повреди и приоритетно провеждане на лесозащитни дейности, подкрепени с национално и европейско финансиране за възстановяване на пострадалите пояси и площи.

Средносрочно предстои актуализиране на нормативната уредба за залесяване и борба с ерозията, както и пълна инвентаризация на щетите с цел определяне на нужния ресурс. В дългосрочен план приоритет е преразглеждането на класификацията на месторастенията в полза на по-сухоустойчиви видове, както и адаптиране на лесовъдските практики за справяне със застаряването на широколистните гори.