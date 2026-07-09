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Европейски проект предоставя научна оценка на климатични рискове в община Русе

09 юли 2026, 11:20 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Русе
Европейски проект предоставя научна оценка на климатични рискове в община Русе

CLIMAAX е инициатива, финансирана от Европейския съюз, която подпомага европейските региони и общини при извършването на задълбочени оценки на климатичните рискове и разработването на ефективни стратегии за адаптация. Чрез участието си в инициативата чрез изпълнението на проект "ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability" ("Климатична готовност за Русе: планиране за устойчивост") Община Русе се включва в общоевропейските усилия за изграждане на по-устойчиви и по-добре подготвени общности в условията на изменящ се климат.

В рамките на проекта е извършен мащабен анализ на климатичните рискове за територията на община Русе. Работата включва събиране и обработка на голям обем данни, анализ на климатични сценарии, оценка на възможните въздействия върху населението, инфраструктурата и околната среда, както и активно участие на местни институции и заинтересовани страни. Използвани са местни данни и по този начин резултатите се превръщат в практически инструмент за бъдещо планиране и управление.

Кои са основните климатични рискове за община Русе?

Една от най-ценните страни на проекта е, че анализите свързват климатичните рискове с конкретни особености на територията на общината – градската среда на Русе, крайградските райони, селата, транспортната инфраструктура, горските територии и водосборите на Дунав и Русенски Лом. Така оценката показва не само какви опасности съществуват, но и къде те могат да окажат най-силно въздействие върху живота на хората и функционирането на общината.

Извършените анализи идентифицират три основни климатични риска, които изискват специално внимание през следващите години – речни наводнения, наводнения вследствие на интензивни валежи и пожари в природни и крайградски територии.

Речни наводнения

Разположението на общината по поречието на река Дунав, водосбора на Русенски Лом и неговите притоци обуславят съществуването на риск от речни наводнения. Макар защитните съоръжения и съществуващите системи за наблюдение да играят важна роля за ограничаване на опасността, анализите показват, че рискът от подобни събития следва да продължи да бъде обект на внимание и превантивни действия.

Проектът позволява по-прецизно идентифициране на потенциално застрашените територии и създава основа за по-добро насочване на бъдещи инвестиции, свързани със защитата на населението и инфраструктурата.

Интензивни валежи и локални наводнения

Все по-често екстремните валежи се превръщат в сериозно предизвикателство за градската среда. Дори когато няма преливане на реки, краткотрайните, но много интензивни валежи могат да доведат до натоварване на отводнителните системи, затруднения в транспорта, материални щети и временни нарушения в ежедневния живот на гражданите.

Изследванията в рамките на проекта показват, че този тип риск заслужава специално внимание при бъдещото планиране на градската инфраструктура. Резултатите от оценката ще подпомогнат идентифицирането на уязвими места и разработването на решения за по-ефективно управление на дъждовните води, както и за повишаване устойчивостта на градската среда. 

Пожари в природни и крайградски територии

Особено интересни резултати са получени при анализа на пожарния риск. Изследването използва както съвременни климатични модели, така и реални данни за възникнали пожари на територията на общината през последните години. Сред засегнатите райони са местности и населени места, добре познати на русенци – Средна кула, Николово, Басарбово, Образцов чифлик и други крайградски територии.

Анализът показва, че през периода 2019-2025 г. на територията на общината са регистрирани 19 пожара, засегнали общо над 1300 декара площи. Повече от 80% от тях са възникнали през юли и август – месеците, в които високите температури, продължителното засушаване и сухата растителност създават най-благоприятни условия за развитие на пожари.

Тези резултати дават възможност на общината по-добре да насочва превантивните мерки, да определя приоритетни райони за наблюдение и поддръжка и да повишава готовността за реакция при възникване на критични ситуации.

От оценка към конкретни действия

Една от най-големите ползи от проекта е, че натрупаната информация вече се използва за формулиране на конкретни насоки и мерки за тяхното управление. Разработени са препоръки за подобряване на системите за ранно предупреждение, повишаване на готовността за реакция при кризисни ситуации, подобряване на координацията между институциите и насърчаване на превантивните действия. Разгледани са възможности за прилагане както на инженерни решения и инфраструктурни подобрения, така и на природосъобразни подходи, които подпомагат адаптацията към климатичните промени.

Особено значение има и връзката между резултатите от проекта и стратегическите документи на Община Русе. Изготвените оценки, карти и анализи създават надеждна основа за актуализиране на планове, програми и инвестиционни приоритети, свързани с развитието на общината през следващите години.

Ползи за гражданите и местната общност

Най-важният резултат от проекта е свързан с неговата практическа стойност за хората. По-доброто познаване на климатичните рискове позволява по-добра подготовка за тяхното предотвратяване или ограничаване. Това означава по-добре защитена инфраструктура, по-висока степен на готовност при извънредни ситуации, по-ефективно използване на публичните средства и по-голяма сигурност за населението. Резултатите могат да подпомогнат също така бъдещи инвестиции в устойчиво развитие, зелена инфраструктура и мерки за адаптация към климатичните промени.

От значение е и фактът, че проектът създава основа за по-успешно участие на общината в бъдещи европейски инициативи и програми, насочени към повишаване на устойчивостта и адаптацията към климатичните промени.

Русе гледа напред

Участието на Община Русе в CLIMAAX е пример за проактивен подход към едно от най-сериозните предизвикателства на нашето време. Вместо да се разчита единствено на реакция след настъпването на неблагоприятни събития, проектът поставя акцент върху предварителното познаване на риска, дългосрочното планиране и навременната подготовка.

Днес Община Русе разполага не само с по-добро разбиране за климатичните рискове на своята територия, но и с конкретни инструменти за вземане на информирани решения. Това е важна стъпка към изграждането на по-устойчива, по-сигурна и по-добре подготвена за бъдещето община – в полза на настоящите и бъдещите поколения русенци.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

община Русе
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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