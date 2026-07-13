Започна изграждането на нова база за академично гребане в Лесопарк „Липник“ в Русе

С първа копка днес беше даден старт на изграждането на нова база за академично гребане в лесопарка „Липник“. Теренът се намира в непосредствена близост до гребния канал и е предназначен за спортни дейности. „Комплексът ще осигури съвременна тренировъчна и материална база за развитието на академичното гребане в Русе. През последните години последователно подобряваме условията за гребните спортове, защото Русе има традиции, които заслужават да бъдат надграждани. Новата база е естествено продължение на тази политика – инвестиция в подготовката на младите състезатели и в бъдещето на академичното гребане в нашия град“, заяви кметът на Русе Пенчо Милков.

На събитието присъстваха още заместник-кметовете Борислав Рачев и Никола Лазаров, представители на Спортен клуб по академично гребане „Локомотив“ – Русе, начело с треньора Цоню Григоров, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе, представители на изпълнителя и проектантския екип.

Предвижда се изграждането на 8 сгради с обща застроена площ от 1026 кв. м върху терен с площ 5150 кв. м. В комплекса ще бъдат построени хангар за лодки, фитнес със съблекални, три бунгала за настаняване на състезатели с капацитет до 10 души всяко, административна сграда, столова с разливно помещение и санитарен възел. Планирани са още понтон за обслужване на тренировъчния процес, беседка за отдих, както и автомобилен и пешеходен достъп от ул. „Лозенец“. Всички сгради ще бъдат изпълнени с метална конструкция и ограждащи термо панели.

Новата база ще създаде условия за целогодишна подготовка на състезателите, съхранение на лодките и спортната екипировка, провеждане на тренировъчни лагери и настаняване на отбори по време на състезания.