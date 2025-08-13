Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта на ОУ „Отец Паисий“ в Русе

В сградата на Община Русе се проведе първото информационно събитие за започналия ремонт на ОУ „Отец Паисий“. Срещата бе водена от ръководителя на проекта – заместник-кмета Енчо Енчев, и на нея присъстваха началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, членовете на екипа, директорът на учебното заведение Биляна Алексиева и представител на фирмата изпълнител.

„Това училище има дългогодишна история и е оставило следа в живота на няколко поколения русенци. Нашата цел е да му дадем нов живот – с по-светли и уютни класни стаи, енергийно ефективна сграда и достъпна среда за всички деца,“ каза заместник-кметът. По думите му ремонтът е промяна, която ще се усеща всеки ден в учебния процес. „Когато децата влизат в една подредена и модерна сграда, те идват с желание да учат и да се развиват. Вярвам, че след приключването на проекта, ОУ „Отец Паисий“ ще бъде пример за това как изглежда едно съвременно училище в Русе,“ допълни Енчев.

Участниците в срещата акцентираха върху предвидените за изпълнение дейности и постигнатите резултати към настоящия момент. Проектът предвижда основен ремонт на училището и е пряко насочен към подобряване на материалната база. Предвижда се да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност и да се осигури достъпна среда. Обектът е с влязло в сила разрешение за строеж, като строителството се изпълнява по линеен график, без отклонения от предвиденото.

Д-р Росица Георгиева благодари на екипа на учебното заведение и на директорa за добрата координация на дейностите, като подчерта, че материалната база има съществено значение за образователния процес. „Начинът, по който изглежда едно учебно заведение, също възпитава“, каза д-р Георгиева. Тя увери родителите на възпитаниците на „Отец Паисий“, че ремонтът няма да повлияе на учебния процес и че за учениците ще бъдат осигурени най-добрите условия.

Началникът на РУО каза също, че от учебната 2025/2026 година учениците на СУ „Христо Ботев“ ще се обучават в едносменен режим. Учебното заведение е поредното, което ще осигури на своите възпитаници организация на учебния процес според изискванията на Министерството на образованието и науката.

Проектът е изцяло финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и възлиза на 2 милиона и 900 хиляди лева. Общата му продължителност е до 31 май 2026 г.

Дейностите се извършват по проект № BG-RRP-1.007-0029-C01 „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ Отец Паисий - гр. Русе“ по процедура „Модернизация на образователната среда BG-RRP-1.007“.