За договор със сина ѝ: ВАС окончателно потвърди конфликт на интереси на бивш директор на НДК

Върховният административен съд окончателно потвърди решение за конфликт на интереси срещу бившия изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ангелина Топчиева заради договор, подписан с дружество, представлявано от нейния син.

С решение от 24 юни 2026 г. тричленен състав на ВАС оставя в сила решение на Административен съд София-град и потвърждава санкциите, наложени от тогавашната Комисия за противодействие на корупцията.

Случаят е от 28 май 2024 г., когато в качеството си на изпълнителен директор на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД Ангелина Топчиева подписва договор с дружеството "7АРТ" АД за предоставяне на зала №2 "Азарян". Договорът е сключен за подготовка, реализация и заснемане на спектакъла "Галерия Стриндберг", като стойността му е 2070 лева.

Още: Слънцето в НДК да изгрее, защото фениксът отново е в пепелта: Бивш председател на Съвета на директорите разкри съмнителна обществена поръчка

Според решението на антикорупционната комисия насрещната страна по договора е била представлявана от Димитър Димитров - син на Топчиева. Освен това той е член на Съвета на директорите на "7АРТ" АД и притежава 27,34% от капитала на дружеството.

Заради това Комисията за противодействие на корупцията е установила конфликт на интереси и е наложила на Топчиева глоба от 5000 лева. Освен санкцията е постановено и отнемане в полза на държавата на 476,40 лева - сумата, представляваща нетното ѝ дневно възнаграждение за деня, в който е подписан договорът.

Бившият директор на НДК е оспорила решението пред съда, но както Административният съд София-град, така и Върховният административен съд приемат, че са налице всички законови предпоставки за конфликт на интереси.

Магистратите посочват, че като изпълнителен директор на държавно дружество Топчиева е лице, заемащо публична длъжност. Съдът приема още, че Димитров е свързано лице по смисъла на закона и че самото подписване на договор с дружество, представлявано от нейния син, представлява действие в частен интерес. Още: Директорът на НДК каза каква заплата взима

В решението си ВАС подчертава, че за установяване на конфликт на интереси не е необходимо да се доказва реална вреда за държавата или получена неправомерна облага. Достатъчно е да е налице ситуация, която поставя под съмнение безпристрастното изпълнение на служебните задължения.

Според съда Ангелина Топчиева е действала в частен интерес, като е осигурила възможност на дружеството, представлявано от нейния син, да ползва зала "Азарян" за реализирането на театралния проект.

Магистратите отбелязват още, че законовата забрана за сключване на договори в частен интерес от лица на публични длъжности цели да гарантира доверието в държавните институции и да предотвратява дори съмнения за влияние при вземането на решения.

С окончателното решение Върховният административен съд оставя в сила глобата от 5000 лева, отнемането на дневното възнаграждение в размер на 476,40 лева и осъжда Ангелина Топчиева да заплати и разноските по делото. Още: Директорката на НДК: Заплатата ми не е 14 000 евро

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.