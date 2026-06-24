Като сцена от романтичен филм: Актрисата Даяна Ханджиева се сгоди (СНИМКИ)

Какво по-подходящо за един годеж е от море, плаж и свещи? Именно тази класическа, но вечна романтика избра баскетболистът Кристиян Ставрев, за да поиска ръката на своята любима – очарователната актриса Даяна Ханджиева. Любовта е във въздуха, а за една от най-обичаните български актриси тя вече има и блясъка на годежен пръстен. Звездата от малкия екран получи приказното и изключително романтично предложение за брак от своя дългогодишен приятел и баща на трите им деца.

Снимките, на които е запечатано съдбоносното "Да", изглеждат като сцена от романтичен филм. Кристиян е изненадал своята любима на самия морски бряг, превръщайки плажа в истинско произведение на изкуството. Романтичната атмосфера е допълнена от свежи декори, включващи цветя и свещи, а влюбените са облечени изцяло в бели тоалети.

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В социалните мрежи щастливата актриса сподели няколко снимки от приказния ден, като добави шеговито послание, с което изрази и любовта си.

"Малко смешно ще е да напиша "Казах "Да!", при положение че всяка вечер заедно приспиваме трите "Да-та", които ни свързват за цял живот.

Но е толкова хубаво, че след цялото това време, все още те вълнува отговорът на специалния въпрос", написа Даяна.

Фотограф: Николай Пандев

"Обичам те, обичам семейството ни и пръстенът е много як", допълни тя за годеника си.

Актрисата и нейният любим станаха за пръв път родители на 6 декември 2023 г., а две години по-късно посрещнаха близнаци.

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