Доскорошният главен скаут на Левски Красимир Петров отправи емоционално послание след края на тригодишния си престой на "Герена". Специалистът, който заедно с Георги Коруджиев имаше ключова роля в селекцията на "сините", направи равносметка за свършената работа и постигнатите успехи. Той изрази гордост от изграждането на отбора, спечелил шампионската титла след 17-годишно чакане и достигнал до основната фаза на Лига Европа.

Красимир Петров с равносметка за трансферите в Левски

В прощалното си послание Петров открои привличането на футболисти като Акрам Бурас, Майкон, Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Груич, Мубарик и Сержиньо, които според него са изиграли важна роля за успехите на клуба. "Зад всяко едно от тези имена стоят хиляди часове работа, анализи, пътувания, разговори, трудни решения и безсънни нощи. Стоят ясна визия, последователност и най-вече вярата, че можем да изградим нещо устойчиво и стойностно", написа Петров.

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Той подчерта, че скаутският екип е допринесъл не само за изграждането на конкурентоспособен състав, но и за развитието на футболисти, повишили значително пазарната си стойност.

"Тръгваме си с високо вдигнати глави"

Петров благодари специално на Наско Сираков, Даниел Боримиров и Антон Краус за доверието и свободата, които са предоставили на него и Коруджиев. Доскорошният главен скаут уточни, че решението му да напусне е лично и осъзнато, като не разкри конкретните причини за раздялата. "Нашият професионален път с Георги Коруджиев в "Левски" приключва. Затваряме тази страница с високо вдигнати глави, с чиста съвест и с убеждението, че дадохме всичко от себе си", заяви той.

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