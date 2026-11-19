Китайският президент Си Дзинпин за пореден път даде ясно да се разбере, че е категорично против използването на ядрено оръжие. Този път той направи изявлението пред един от основните си съюзници, който води пълномащабна война - Владимир Путин, и пред най-големия си геополитически конкурент - САЩ на Доналд Тръмп. Думите на Си прозвучаха по време на срещата му с двамата лидери в Шънджън на 19 ноември.

Той призова Китай, Русия и САЩ да „дадат пример“ на останалата част от света, като си сътрудничат за справяне с глобалните предизвикателства и за укрепване на мира и стабилността.

Си подчерта, че „ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води“. Ядрените оръжия "трябва да бъдат напълно забранени и унищожени", е допълнил той, цитиран от кремълската информационна агенция ТАСС.

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Тръмп също говореше за неразпространението на ядрено оръжие и колко важно е това, подчертавайки, че Щатите няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрена бомба.

Обща позиция

Изявлението на Си Дзинпин бе взето и като основа на общата позиция на тримата лидери, публикувана след срещата, в частта за неразпространението. Трите държавни глави потвърдиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да се води. Трите държави ще започнат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие", гласи общото изявление.

Това означава, че Путин се е подписал под това да не се води ядрена война - на фона на постоянните заплахи на Кремъл с ядрено оръжие към Европа заради подкрепата ѝ за Украйна.

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