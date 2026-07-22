Без Салах и с нов треньор: Какво да очакваме от новата ера в Ливърпул?

Английският гранд Ливърпул влиза в сезон 2026/27 без Мохамед Салах и с нов треньор в лицето на Андони Ираола. Логичният въпрос е дали се задава революция при "червените", или нов труден сезон. Мърсисайдци несъмнено ще трябва да извървят преходен период, тъй като промените в клуба са много. Най-важното обаче е, че с новия треньор Ливърпул променя стила си на игра към това, което искат да гледат феновете - офанзивен и директен футбол, който ще бъде далеч по-зрелищен от това, което предлагаше Арне Слот.

Как ще изглежда Ливърпул през сезон 2026/27?

Освен Салах, Ливърпул се раздели и с още двама опитни играчи - Анди Робъртсън и Ибрахима Конате. Добрата новина е, че Доминик Собослай подписа нов договор и се очаква да бъде още по-голям лидер за "червените". Капитанът Върджил ван Дайк пък ще разчита на нов партньор - Жереми Жаке. На "Анфийлд" бе привлечен и испанското крило Виктор Муньос. Ливърпул обаче ще се нуждае от поне още един флангови футболист, както и нов краен защитник.

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Стилът на Ираола вдъхва оптимизъм за офанзивен футбол сред феновете

Припомняме, че Ливърпул е и без Конър Брадли за началото на сезона, който получи тежка контузия. Алисон Бекер и Алексис МакАлистър остават в клуба, за да не се губи повече опит. Те вероятно ще имат важна роля в състава на Ираола, който проповядва по-вертикален и агресивен стил, с организиран хаос на терена. Ираола иска висока преса и бързо придвижване напред след отнемане на топката, както и много единоборства и атаки на втора топка. Ролята на крайните защитници също е ключова, заради което Ираола ще настоява за поне един нов бек.

"Червените" се нуждаят от нови попълнения на фланговете

Фримпонг и Керкез пасват на стила на Ираола, но са необходими алтернативи, особено след неубедителното представяне и на двамата през миналия сезон. Очаква се Флориан Вирц да получи и по-голяма свобода на терена, за да разгърне най-силните си качества. Важен е и въпросът за това кой ще замени Мохамед Салах, защото този фланг функционираше безпогрешно с години, а сега остава уязвим. Виктор Муньос може да влезе на негово място, но едва ли ще успее толкова бързо да отговори на големите очаквания.

Затова и Ливърпул се нуждае от елитно дясно крило, което веднага да се впише в състава на Ливърпул. "Червените" трябва да помислят и за върха на атаката, защото и Юго Екитике, и Александър Исак често получават контузии. Въпросителните около Ливърпул са много и предстои още много работа на трансферния пазар, но положителното за мърсисайдци е, че се върви в добра посока - Ираола изглежда като треньор, който отговаря на философията на Ливърпул. И кой знае: стилът му може да напомни на този от времената на Юрген Клоп...

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