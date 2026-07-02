Изтича срокът за участие в анкетата на Община Русе за инвестиционното намерение за търговския парк

Община Русе напомня, че остават още два дни, в които гражданите могат да изразят своето мнение относно инвестиционното намерение за изграждане на модерен ритейл парк в квартал „Дружба“ 3. Към момента в допитването са се включили 426 души. Анкетата е анонимна и гражданите могат да я попълнят до края на работния ден на 3 юли.

Общественото допитване беше инициирано след постъпило инвестиционно намерение за придобиване на поземлен имот с площ 6825 кв. м в района на бул. „Васил Левски“ и бившето АОНСУ. Предложението предвижда изграждането на търговски комплекс с разнообразни търговски и обслужващи обекти, детска площадка за обществено ползване, озеленяване на прилежащите пространства и разкриване на нови работни места.

Целта на анкетата е да бъдат отчетени обществените нагласи и предпочитания преди инвестиционното намерение да бъде разгледано от Общински съвет – Русе. След приключване на допитването, всички резултати ще бъдат обобщени и анализирани, а направените предложения ще бъдат предоставени на общинските съветници като част от материалите по предстоящото обсъждане. Окончателното решение ще бъде взето след разглеждане и гласуване от Общинския съвет.

Община Русе призовава всички заинтересовани граждани да се възползват от възможността да дадат своята оценка и мнение по темата, тъй като обществената ангажираност е важен елемент при вземането на решения, свързани с развитието на градската среда.

Анкетата можете да намерите тук.