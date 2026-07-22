Реал Мадрид хвърля трансферната бомба на лятото, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026

Испанският колос Реал Мадрид ще хвърли трансферната бомба на лято 2026, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026 - Родри! Няколко водещи издания съобщават, че капитанът на Испания все пак ще акостира на "Сантяго Бернабеу", след като първоначалните информации бяха, че президентът Флорентино Перес се е отказал от трансфера. Очевидно силното представяне на Родри на Световното е променило мнението на Перес, който сега работи по финализирането на сделката.

Реал Мадрид привлича Родри

Родри направи фантастично световно първенство и бе ключов фактор за това Испания да спечели световната титла. Родри спечели и "Златната топка" на турнира, която се връчва на най-добрия играч. Според информациите, в Манчестър Сити вече са уведомени за желанието на Родри да премине в Реал Мадрид. "Гражданите" няма да правят никакви спънки на испанеца, който иска да се завърне в родината си, а и са благодарни за всичко, което той е дал на клуба през последните сезони.

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Припомняме, че Родри е носител на "Златната топка" на France Football. Той спечели и Шампионска лига с отбора на Манчестър Сити. Мнозина считат 30-годишния футболист за най-добрия полузащитник в последното десетилетие - или поне от Лука Модрич насам, който също спечели "Златната топка" през 2018 г., когато Хърватия стигна до финал на Световното първенство в Русия.

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