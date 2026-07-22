Спорт:

Реал Мадрид хвърля трансферната бомба на лятото, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026

22 юли 2026, 16:56 часа 204 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид хвърля трансферната бомба на лятото, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026

Испанският колос Реал Мадрид ще хвърли трансферната бомба на лято 2026, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026 - Родри! Няколко водещи издания съобщават, че капитанът на Испания все пак ще акостира на "Сантяго Бернабеу", след като първоначалните информации бяха, че президентът Флорентино Перес се е отказал от трансфера. Очевидно силното представяне на Родри на Световното е променило мнението на Перес, който сега работи по финализирането на сделката.

Реал Мадрид привлича Родри

Родри направи фантастично световно първенство и бе ключов фактор за това Испания да спечели световната титла. Родри спечели и "Златната топка" на турнира, която се връчва на най-добрия играч. Според информациите, в Манчестър Сити вече са уведомени за желанието на Родри да премине в Реал Мадрид. "Гражданите" няма да правят никакви спънки на испанеца, който иска да се завърне в родината си, а и са благодарни за всичко, което той е дал на клуба през последните сезони.

Още: Реал Мадрид чака оферти за звезда, разочаровала силно през миналия сезон

Родри

Припомняме, че Родри е носител на "Златната топка" на France Football. Той спечели и Шампионска лига с отбора на Манчестър Сити. Мнозина считат 30-годишния футболист за най-добрия полузащитник в последното десетилетие - или поне от Лука Модрич насам, който също спечели "Златната топка" през 2018 г., когато Хърватия стигна до финал на Световното първенство в Русия.

Още: Жозе Моуриньо го отписа от плановете си, но той е твърдо решен да се бори за мястото си в Реал Мадрид

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Реал Мадрид Летен трансферен прозорец Световно първенство по футбол 2026 Родри
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес