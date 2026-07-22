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Манчестър Сити обвърза един от асовете си с нов дългосрочен договор

22 юли 2026, 16:13 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Манчестър Сити обвърза един от асовете си с нов дългосрочен договор

Полузащитникът на английския Манчестър Сити Фил Фодън подписа нов четиригодишен договор с клуба, който ще го задържи на стадион „Етихад“ поне до лятото на 2030 година. Новината бе съобщена официално от ръководството на „гражданите“.

Фил Фоудън ще остане на „Етихад“ поне до лятото на 2030 година

„26-годишният футболист, фен на Сити през целия си живот, ще продължи връзката си с клуба, която започна на деветгодишна възраст в нашата академия. От дебюта си във Висшата лига под ръководството на Пеп Гуардиола през 2017 г., той се превърна в един от най-успешните играчи в историята на клуба. Общо той е спечелил 20 големи трофея със Сити: шест титли от Висшата лига, пет Купи на лигата, три Купи на Футболната асоциация, както и Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА“.

„Притежавайки естествен атакуващ усет, Фоден привлече вниманието и с индивидуални отличия, включително Играч на годината на PFA (2023/24), Играч на годината на Асоциацията на футболните репортери (FWA) и Играч на сезона във Висшата лига. През май 2026 г. той стана едва шестият играч, достигнал 100 гола във Висшата лига за Сити, и един от само 20 играчи, отбелязали 100 гола за клуба в 132-годишната му история“, се казва в изявлението.

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Манчестър Сити Фил Фоудън
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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