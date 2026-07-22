Манчестър Сити обвърза един от асовете си с нов дългосрочен договор

Полузащитникът на английския Манчестър Сити Фил Фодън подписа нов четиригодишен договор с клуба, който ще го задържи на стадион „Етихад“ поне до лятото на 2030 година. Новината бе съобщена официално от ръководството на „гражданите“.

Фил Фоудън ще остане на „Етихад“ поне до лятото на 2030 година

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Phil Foden has signed a new 4-year deal at Manchester City. pic.twitter.com/hEVaVrI3KH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026

„26-годишният футболист, фен на Сити през целия си живот, ще продължи връзката си с клуба, която започна на деветгодишна възраст в нашата академия. От дебюта си във Висшата лига под ръководството на Пеп Гуардиола през 2017 г., той се превърна в един от най-успешните играчи в историята на клуба. Общо той е спечелил 20 големи трофея със Сити: шест титли от Висшата лига, пет Купи на лигата, три Купи на Футболната асоциация, както и Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА“.

„Притежавайки естествен атакуващ усет, Фоден привлече вниманието и с индивидуални отличия, включително Играч на годината на PFA (2023/24), Играч на годината на Асоциацията на футболните репортери (FWA) и Играч на сезона във Висшата лига. През май 2026 г. той стана едва шестият играч, достигнал 100 гола във Висшата лига за Сити, и един от само 20 играчи, отбелязали 100 гола за клуба в 132-годишната му история“, се казва в изявлението.

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