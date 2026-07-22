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Ново убийство в Гърция: Намериха мъртъв прокурора по делото срещу терористите от „17 ноември“

22 юли 2026, 16:20 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ново убийство в Гърция: Намериха мъртъв прокурора по делото срещу терористите от „17 ноември“

След скорошните атентати срещу "Нова Демокрация" на Кириакос Мицотакис довели до смъртта на един човек в Гърция - столицата на в южната ни съседка Атина беше намерено тялото на известен адвокат, предаде гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за Ставрос Георгиу, който беше един от прокурорите в обвинението по време на процеса срещу терористичната група "17 ноември", смятана за най-кървавата въоръжена групировка в Гърция.

Георгиу е намерен с множество наранявания на главата и следи от кръв. Предварителната аутопсия не е открила данни за наранявания, причинени от остър предмет или огнестрелно оръжие.

Смята се, че адвокатът е бил мъртъв няколко часа преди тялото му да бъде открито, вероятно от вторник сутринта или дори от предната вечер.

Повече за "17 ноември"

Революционна организация „17 ноември“ (или N17) е крайнолява гръцка терористична групировка, действала от 1975 до 2002 г. Името ѝ символизира студентския бунт срещу военната хунта през 1973 г. Групата е отговорна за десетки убийства на дипломати, бизнесмени и полицаи, както и за множество бомбени атентати.

Насилието в Гърция и екстремизмът все още не са напълно затворена страница в южната ни съседка Гърция.

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На територията на страната все още се появяват действия от страна на анархистки, крайнолеви или крайнодесни и националистически организации. ОЩЕ: Бомбени атаки срещу хора на Мицотаткис в Гърция (СНИМКА)

 

 

 

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Гърция 17 ноември терористични организации екстремизъм убийство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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