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Призоваха "разрушителя на футбола" Инфантино да подаде оставка като президент на ФИФА

22 юли 2026, 16:06 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Призоваха "разрушителя на футбола" Инфантино да подаде оставка като президент на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино беше призован да подаде оставка от поста си в ръководния орган на световния футбол. Инфантино е фигура, която предизвиква сериозни противоречия, откакто за първи път беше избран за президент на световната федерация през февруари 2016 година. Оттогава насам той участва в организирането на три световни първенства - в Русия, Катар и Северна Америка, като същевременно въведе няколко промени в играта, които разделиха общественото мнение. Пример за това са паузите за хидратация по време на Мондиал 2026.

Поискаха оставката на Джани Инфантино

Швейцарецът с италиански произход беше критикуван и за участието си в отмяната на наказанието от един мач на Фоларин Балогун, което му позволи да играе за САЩ срещу Белгия в 1/8-финалите, въпреки че нападателят беше изгонен в предишния мач срещу Босна и Херцеговина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който поддържа близки отношения с Инфантино, по-късно призна, че се е обадил на председателя на ФИФА, за да препоръча отмяната на наказанието.

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Управляващият орган на европейския футбол УЕФА, както и много анализатори, фенове и бивши играчи, критикуваха остро някои решения на Инфантино. Сега председателят на Ла Лига Хавиер Тебас заяви, че ФИФА взема решения в свой интерес, като призова Инфантино да подаде оставка, след като разруши футболната индустрия. В интервю за италианското издание "Ла Газета дело Спорт", той каза: "По мое мнение, да, мисля, че времето на Инфантино изтече. Въпреки това той се ползва с подкрепата на системата, на федерациите, така че няма какво повече да се добави, нали? Няма кандидат от опозицията. Никой не иска да се кандидатира само за да загуби. Такава е системата и тя е изгнила до дъно.

Хавиер Тебас

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Той не би трябвало да остане, но при сегашното състояние на нещата няма да си тръгне. През последните няколко дни тук, в Америка, чух много хора, които са против Инфантино, които не са съгласни с това, което прави. Казват го, но после не правят нищо. Не знам кое е по-лошо - мълчанието или съучастието, защото онези, които мълчат, са напълно наясно с вредите, които понася футболът." 

След това той сподели мнението си относно въвеждането на паузите за хидратация, като обясни, че те не са необходими за много мачове от Световното първенство: "ФИФА организира нещата както ѝ е удобно, за това, което иска, за собствените си интереси, а определено не за футбола." Въпреки критиките, нищо не сочи, че Инфантино ще се откаже от поста си, а четвъртият му мандат като президент ще продължи до 2027 година, преди да се проведат избори на конгреса на ФИФА същата година.

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ФИФА Джани Инфантино Хавиер Тебас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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