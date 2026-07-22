Топ клубовете в Европа тръгнаха по петите на единствения играч, отбелязал гол на Испания на Мондиал 2026

Съставът на Испания се представи много силно на американска земя и съвсем заслужено вдигна световната титла на Мондиал 2026. "Ла Роха" демонстрира отличен отборен дух, като беше на ниво във всяка една част от терена. Особено впечатляващо бе представянето на испанската защита, която допусна само един-единствен гол да попадне във вратата на Унай Симон. Попадението дойде чак в 1/4-финалния мач срещу Белгия, а в негов автор се превърна Шарл де Кетеларе.

Топ клубове следят Шарл де Кетеларе

Сега единственият играч, повалил испанската стена на Мондиал 2026, е спряган за трансфер в топ клубовете. Според информация от журналиста Саша Таволиери, Пари Сен Жермен следи Де Кетелаере, който е част от редиците на Аталанта. Въпреки че белгиецът не е основен приоритет за ръководството на парижани, неговата тактическа интелигентност, която се цени високо в клуба, би го превърнала в надеждна алтернатива на Манес Аклиуш, чийто трансфер във френската столица от Монако все още не се е осъществил. ПСЖ обаче не е единственият клуб по следите на Де Кетеларе.

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От Байерн и Висшата лига също следят белгиеца

Изданието "Кориере делла Сера" съобщава, че още няколко клуба следят изкъсо ситуацията около белгиеца, който е оценяван на около 50 милиона евро. Става въпрос за Байерн Мюнхен и участници от английската Висша лига. С договор с Аталанта до 2028 година, Де Кетелаере изглежда вече е решил да напусне Бергамо, след като отбеляза 32 гола и даде 31 асистенции в 142 мача във всички турнири. Очаква се в следващите дни да има повече подробности за бъдещето на белгиеца, който се прослави на най-голямата сцена.

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