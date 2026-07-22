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Ранени на прочутия мост “Еразъм“ в Ротердам след сблъсък на два трамвая (ВИДЕО)

22 юли 2026, 16:41 часа 296 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ранени на прочутия мост “Еразъм“ в Ротердам след сблъсък на два трамвая (ВИДЕО)

Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти. Първоначално властите в Ротердам съобщиха за 18 пострадали, но по-късно намалиха броя им на 15, предаде националната телевизия NOS, цитирана от БНТ. Още: Трамвайна катастрофа с много ранени в Русия (ВИДЕО)

Мостът "Еразъм", където стана сблъсъкът, е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел.

Кадри от уебкамера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия, при което отломки се разпръскват по пътните платна, а и двете мотриси са повредени. Мостът е затворен за движение и в двете посоки. На разпространените кадри се виждат множество служители на спешните служби, които евакуират ранените с носилки и инвалидни колички. Още: Катастрофа след катастрофа: Сблъскаха се коли, след тях трамваи (СНИМКИ)

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Мост ранени Ротердам трамвайна катастрофа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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