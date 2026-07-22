Реал Мадрид чака оферти за звезда, разочаровала силно през миналия сезон

Докато Реал Мадрид се подготвя за новия сезон под ръководството на Жозе Моуриньо, над бъдещето на една от звездите на "Бернабеу" виси огромен въпросителен знак. Става въпрос за Едуардо Камавинга, който преживя сезон, който би искал да забрави, и не беше включен в състава на Франция за Мондиал 2026. Освен това, по всичко личи, че той не е ключова фигура в бъдещите планове на новия треньор Моуриньо. Това поставя бъдещето му в деликатно положение, като ръководството на Реал Мадрид е повече от готово да го продаде за подходяща цена.

Бъдещето на Камавинга в Реал Мадрид е под въпрос

Според информация на испанския журналист Рубен Мартин, ситуацията на Камавинга в испанската столица не се подобрява и всъщност може да се влоши. Играчът няма желание да напусне Реал Мадрид и иска да се бори за мястото си в отбора през следващия сезон. Но това мнение не се споделя от клуба. Това, което допълнително усложнява нещата, е строгата политика на "кралете" по отношение на продажбата на французина. Макар "лос бланкос" да са отворени към продажба, те не са готови да се разделят с полузащитника на всяка цена. Клубът търси премия за услугите му.

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От своя страна, Камавинга е решен да впечатли новия треньор Моуриньо по време на предсезонната подготовка. Същото важи и за другите му съотборници в Реал Мадрид, чието бъдеще е несигурно, сред които Раул Асенсио и Франко Мастантуоно. Освен това, засега ръководството не е получил конкретни оферти за Камавинга. Манчестър Юнайтед беше свързван с трансфер на французина, но усилията им наскоро се натъкнаха на препятствие. Засега той ще се опита да направи добро впечатление по време на предсезонната подготовка, в отчаян опит да спечели доверието на Моуриньо.

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