Бил Гейтс и Стив Джобс на сцената на Народния театър

"Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката" е трети проект на режисьора Иван Пантелеев с актьорската трупа на Народния театър. В духа на "NЕОдачници" и "Капитал(на) грешка" отново в центъра на спектакъла стои Човекът днес, изправен пред предизвикателствата на времето, в което живее. Този път вниманието е насочено към промените, настъпващи в живота ни под влиянието на все по-бързо развиващия се и самоусъвършенстващ се Изкуствен интелект. Надеждите и страховете, шансовете и заплахите, еуфорията и отговорностите, които произтичат от мащаба и мощта на този процес на глобална дигитализация, лежат в основата на спектакъла, построен върху авторски текст на режисьора, написан специално за актьорския състав на представлението.

Премиерните представления ще се играят на 19 и 20 септември на Голяма сцена от 19:00 ч. Текст и режисура - Иван Пантелеев. Сценография и костюми - Елис Вели. Участват: София Бобчева, Александра Василева, Радена Вълканова, Илиана Коджабашева, Иван Николов, Христо Петков, Иван Юруков. Музика на живо: Милен Апостолов, Петко Славов, Иван Юруков.

Снимка: БГНЕС

Тематично работата на екипа изследва възможни паралели между Индустриалните Революции от XVIII и XIX век и стремглавото развитие на Новите технологии, на което сме свидетели днес; страхът, че изоставаш от времето, че Новото те измества, че То подменя света, в който си се родил и отраснал.

Тревожният тон бързо прелива в този на ежедневния език, хуморът подгонва трагедията, лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя едно пътешествие през лабиринтите на нашето време, в което различни театрални жанрове и актьорски практики органично се преплитат и създават една сценична действителност, отговаряща на и произтичаща от времето, в което живеем.

Театърът не като магия, а като работна среда. Театърът, който вместо да представя – изследва. Театърът, който задължава актьора да мисли и го освобождава от ангажимента да играе герой или героиня, зададени от текста. Един театър, в който главният герой е актьорът, а заглавието – повод за размисъл.