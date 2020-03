Как и къде да гледаме театър и концерти онлайн

Когато културните мероприятия са отменени, много от музеите, театрите, оперите, филхармониите и библиотеките предлагат все повече безплатни дистанционни форми за посещение на изложби и присъствие на представления, както и възможност за виртуални разходки в музеи, галерии и археологически забележителности.

ОНЛАЙН ТЕАТЪР

ОНЛАЙН ОПЕРА

ОНЛАЙН ФИЛХАРМОНИЯ

ОПЕРИ, ФИЛХАРМОНИИ, ОРКЕСТРИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

ОНЛАЙН КОНЦЕРТИ

Министерството на културата събра списък на повече от 50 онлайн услуги, който може да помогне на почитателите на всички изкуства да направят своята виртуална културна програма. От събраните ресурси могат да се възползват и българите, които сe намират навсякъде по света. Родителите могат да намерят интересни постановки за своите деца или да посетят заедно с тях пред екрана културни обекти. Министерството на труда и социалната политика също призова близките на възрастни хора, както и персонала в социалните услуги и специализираните институции, да им помогне да се запознаят с онлайн културното съдържание при техническа възможност.ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна Всеки ден, 19.00, ФейсбукВ условията на световна пандемия актьорите от Драматичен театър "Стоян Бъчваров" решиха да пренесат "ТЕАТЪРЪТ ЧЕТЕ" в домовете си. И вече го правят! Всеки ден в 19:00 часа във фейсбук събитието и във фейсбук страницата на театъра се качва нов клип от проекта. Проследете сами кои са актьорите, авторите и произведенията! Това ще повдигне духа на много хора, смятат варненските актьори, чиито призив е да си останете у дома, за да спасите собствения си и живот и живота на другите. #stayhome #останивкъщи #театърътчете https://www.facebook.com/dramavarna/ В Световния ден на театъра 27 март 2020, точно в 00.00 часа, Варненският драматичен театър ще публикува в своята фейсбук страница Посланието за Световния ден на тетъра във видео, записано от Здравко Кънчев от Театрална академия "Питър Пан" при Държавен куклен театър Варна, който спечели публиката с ролята си на Момчето в постановката "Драконът" от Евгений Шварц на Драматичен театър "Стоян Бъчваров", реж. Явор Гърдев.Съвместна продукция на Драматичен Театър „Стоян Бъчваров” - Варна и "La Rose des Vents" Scène Nationale Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq. В Международния ден на театъра интернет-стрийминг от 19 ч. на спектакъла на Явор Гърдев от 2008 г. Спектакълът не е подходящ за лица под 18 години!В навечерието на Международния ден на театъра – 27 март, започва излъчване на емблематични спектакли от своя репертоар. Инициативата започна с публикуването в социалните мрежи на постановката „Свирепо настроение“ по Йордан Радичков. Спектакълът беше включен в репертоара през 2012 година и предизвика огромен интерес не само сред ямболската публика. Всеки следващ четвъртък във Фейсбук профилилите на театъра ще се качва по един спектакъл от досегашния репертоар.• 27 март “Хамлет или три момчета и едно момиче“, 2011 Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/ Събитие: https://www.facebook.com/events/279159936405897/ • 28 март – 24 часа Нон Стоп Театрален Маратон, предаване Ателие на ТВ Алма Алтер, 2011 Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/ Събитие: https://www.facebook.com/events/1110102619327633/ • 29 март – 24 часа Социален Експеримент „Без граници“, 2017 Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/ Събитие: https://www.facebook.com/events/138560437550387/ • 30 март “Албена“ по Йордан Йовков, 2018 Можете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/ Събитие: https://www.facebook.com/events/1863600710439126/ • 31 март “Орфей или върни се в своя ад, човече“, 2012 Английска версияМожете да гледате тук: https://www.facebook.com/theatre.almaalter/ Събитие: https://www.facebook.com/events/313853602908366/ • Казанлъшки театър „Любомир Кабакчиев“ представя няколко златни заглавия от своя репертоар. Театрите, които можем да гледаме онлайн включват поредицата представления за деца и възрастни. Всички тях ще ги намерим на фейсбук страницата на театъра - Театър Любомир Кабакчиев. • ТР „СФУМАТО“ От 19 март Театрална работилница "Сфумато" качва по едно представление седмично от своята театрална история в канала си в YouTube. Каналът на ТР "Сфумато" в YouTube може да гледате ТУК Театър „Възраждане“ https://www.facebook.com/kamerentheatrevazrajdane/?fref=mentions Държавният куклен театър във Варна В помощ на бедстващите родители Държавният куклен театър във Варна подема инициатива за излъчването на постановки за деца на Facebook страницата си всяка събота и неделя. През седмицата в "Детска театрална занималня" децата с срещат с ралични актьори, които ги учат на полезни умения. https://www.facebook.com/DKTVarna/ http://vnpuppet.com/ 27 март 202020:30 ч. Моноспектакълът на Мариус Куркински може да гледате в платформата Fanstream. !!! Цената на „билета“ е 7,98 лв, като видеото ще бъде достъпно 72 часа. „Парижката Света Богородица“ – Театър София 19:00 ч. Видеозапис на 100-тното и последно представление ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА по Виктор Юго, спектакъл на Лилия Абаджиева ще бъде излъчен напълно безплатно онлайн в YouTube канала на Театър “София”. „Кой си ти“ – Театър „Драмеди“ 12:00ч. Излъчване: на платформата URBO Online Videos Цена: Онлайн излъчването е безплатно! Ако имате желание да подкрепите българските артисти, музиканти и малки арт центрове, можете да закупите виртуален билет на символична цена! Цени на виртуални билети: Символичен – 1 лв.; Стандартен – 10 лв.; ВИП – 50 лв. Откъс от “Последният страстен любовник” от Уди Алън (на ОЛД СЕЙБРУК) и Нийл Саймън (на ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК) – Йоанна Темелкова и Юлиян Рачков Йоанна и Юлиян играят представлението в Театър „София“. В ситуацията на карантина обаче, те намират начин да репетират и забавляват по интересен начин и да пречупят един от своите диалози през призмата на начина ни на комуникация, който в момента се доближава най-много до реалния. Можете да гледате на 27 март тук.Софийската опера и балет продължава новата си инициатива с безплатни излъчвания на перли от репертоара си. На 15 март, на фейсбук страницата на Операта стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра. https://www.operasofia.bg/novini/item/8518-sofia-opera-pearls-streams-prodalzhava • Софийската опера и балет започна безплатни излъчвания на перли от репертоара си: https://www.operasofia.bg/ На фейсбук страницата на Софийската опера https://www.facebook.com/SofiaNationalOpera/ стартира онлайн платформата SOFIA OPERA PEARLS STREAMS - поредица излъчвания на записи на живо от богатия репертоар на театъра. петък 27.03 17.00ч. БАЯДЕРКА балет от Лудвиг Минкус В главните роли: Кимин Ким (премиер солист на Марийнски театър), Марта Петкова, Венера Христова, Росен Канев, Румен Бонев, Никола Арнаудов събота 28.03. 17.00ч. ТРУБАДУР от Джузепе Верди В главните роли: Венцеслав Анастасов, Радостина Николаева, Светозар Рангелов, Иванка Нинова, Даниел Дамянов. неделя 29.03. 16.00ч. НАБУКО от Джузепе Верди В главните роли: Владимир Стоянов, Роберто Скандюци, Сузана Бранкини, Даниел Дамянов, Шай Блох, Кахабер Шавидзе, Силвана Пръвчева. Поради огромния интерес на нашата публика, любезно Ви напомняме, че може да гледате спектаклите от сайтаи фейсбук страницатана Софийската опера и балет. - DRAMA&OPERA VARNA- Онлайн платформа на Театрално-музикален продуцентски център – Варнапредлага да съхраним духа и здравето си с видеозаписи на Оперна гала на Опера в Летния театър - Варна 2018 и други представления - https://www.youtube.com/channel/UC-kTX4mGfyVE6F9Eul6d0HQ - Държавна опера Пловдив Опера Пловдив създаде онлайн платформа "ИЗКУСТВО В ТИШИНА", която може да бъде гледана на Facebook страницата на Опера Пловдив и в Уoutube канала на институцията, която ще среща зрителите с артисти, спектакли, музиканти, ще разгърне образователните програми и др. Излъчват части от спектакли, провеждат беседи, интервюта, срещи-разговори с изследователска и образователна цел. Отделна секция с материали за деца ще се развива и на страницата на Академията на Г-жа Опера с приказки, уроци по актьорско майсторство, балет за малки принцеси и много други забавни изненади. - „На опера с БНТ“ - https://bnt2.bnt.bg/bg/s/issue/na-opera-s-bnt-2#issues - документална поредица, която всеки последен вторник от месеца ще среща зрителите с интересни и не толкова познати факти от историята и постиженията на оперната сцена. Сайтът представя над 50 професионални записи. - Метрополитън опера обяви, че ще пусне презентации от спектаклите от серията за кино излъчване Live in HD на уебсайта си по време на кризата. Всички „Nightly Met Opera Streams“ ще започват в 19:30 EDT и ще остават достъпни от началната страница на metopera.org в продължение на 23 часа. Връзката към началната страница ще отвори изпълнението на услугата за стрийминг Met Opera по заявка.Софийската филхармония остава заедно със своята публика в интернет страницата и във Фейсбук. Програмата на онлайн концертите, които можете да гледате, ще видите тук: https://www.facebook.com/sofiaphilharmonic/ Плевенската филхармония планира излъчване на вече състояли се концерти през изминалите два сезона,които ще се случат на страницата на Плевенска филхармония във фейсбук - www.facebook.com/PlevenPhil Те ще бъдат съобразени с излъчванията спрямо планираните концерти на Софийска филхармония и Софийска опера и балет, които публикуваха програмата си за онлайн излъчванията.• Берлинска Филхармония – Дигитална концертна зала digitalconcerthall.com • Лондонски симфоничен оркетър lso.co.uk • Кралска опера, Лондон youtube.com or facebook.com • Опера - Бавария staatsoper.de/en/tv • Виенска държавна опера wiener-staatsoper.at • Симфоничен оркестър - Детройт livefromorchestrahall.vhx.tv • Фестивален оркестър - Будапеща bfz.hu • Филхармония - Берген bergenphillive.no • „На живо от дневната“ – музика на живо от дневната на музикантите livingroom-live.com - Първият онлайн концерт на Виктория, която ще представи България на Евровизия 2021, ще бъде излъчен на живо от дома ѝ в София тази събота. Всички любители на музиката ще могат го гледат напълно безплатно на eurovision.icard.com на 28 март от 20 часа българско време. - Група „Остава“ ще забие на виртуалната сцена на URBO Live с вълнуващ концерт в петък, 27-и март, от 21:00 ч. Целият концерт ще може да бъде гледан тук: https://urboapp.com/bg/e2906-ostava-live-stream-concert-homelife?fbclid=IwAR1govfJJgQLhxE7rMNV2NNRlSeQY3IUU_G2takHidsm2B8IzrO_iGYE4TQ# - Младата певица Михаела Маринова ще представи дебютния си албум „Стъпка напред“ на онлайн концерт. Това ще се случи на 27 март в канала на „Вирджиния Рекърдс“ в YouTube. Началният час е 18,20 ч., а феновете ще имат възможност да зададат и въпроси на своята любимка. https://www.youtube.com/user/virginiarecordsbg?fbclid=IwAR0zk1lpfZ8os43JmPImiY2Tcm-6UrBA6I6zu1VO2NTT665gsMO_reqYKeQ&app=desktop - Сър Елтън Джон впрегна сили и събра едни от най-големите музикални звезди в света за концерт от дневната. Той ще е домакин на благотворителното събитие, организирано с американската iHeartMedia, за борба с коронавируса.Събитието носи името iHeart Living Room Concert for America и участие вече а потвърдили Алиша Кийс, Backstreet Boys, Били Айлиш, Били Джо Армстронг от Green Day, Марая Кери, кънтри звездата Тим МакГроу и други. https://news.iheart.com/featured/living-room-concert/content/2020-03-25-how-to-watch-the-iheartradio-living-room-concert-for-america/