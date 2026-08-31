Голям пожар в Хърватия: Гори фабрика, половината работници са успели да се спасят (ВИДЕО)

Голям пожар е избухнал в хърватския град Карловац. Началникът на пожарната служба Мирослав Раде потвърди пред хърватската медия "Индекс", че складово помещение във фабриката Nova Chem се е запалило в ранните часове на сутринта, малко след 4 часа местно време. Стана ясно, че са успели да спасят поне половината от хората, но за останалата част от тях няма информация.

Една четвърт от складовото помещение все още гори и се смята, че пожарникарите ще успеят да потушат пожара до няколко часа.

Приблизително половината от комплекса е бил в пламъци. Пожарът е обхванал три свързани сгради, с обща дължина около 100 метра и ширина 20 метра. ОЩЕ: След пожар в автосервиз във Варна: Мъж е с тежки изгаряния (СНИМКА)

Съвети към гражданите

Междувременно Гражданите са получили предупреждение и от SRUUK, но читател ни пише, че то е пристигнало час след като вече е прочел за пожара в "Индекс".

Стана ясно още, че гражданите са помолени от властите да затворят прозорците, да изключат вентилационните устройства, които засмукват външен въздух, и да не се приближават до мястото на пожара, за да могат аварийните служби да действат безпрепятствено, съобщава още хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Пожар изпепели ресторант в Созопол, евакуираха хора от близките хотели (ВИДЕО)