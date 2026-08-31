От 5 до 36°С през септември

Времето през септември ще е динамично. Минималните температури ще са от 5 градуса, а максималните - до 36 градуса.

Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология заяви, че през първата половина на септември ще зачестят нахлуванията, които ще ни водят към есента.

"Атмосферен фронт ще премине през страната в периода 3 - 4 септември. На 5 и 6 септември очакваме малко по-стабилно време. Следващото захлаждане се очаква около 8-и", заяви тя.

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По нейни прогнози септемврийските температури ще бъдат близки до нормите и над нормите.

"Най-високите ще бъдат между 31 и 36 градуса. Те ще се постигнат през първото десетдневие. Най-ниските минимални, които очакваме, са между 5 и 10 градуса. Температурата на морската вода ще продължи да поддържа и по-високи температури на въздуха", добави Стойчева.

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Възможни са градушки

Според нея при първите студени нахлувания, които ще водят до понижение на температурите, вероятността от интензивни валежи и градушки не е никак малка.

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През следващите седмици в Западна Европа няма да е така сухо, както през предишния период, който доведе до ниски нива на река Дунав, коментира още тя.

"Дунав ще се върне към своето нормално състояние", категорична е Стойчева, предаде БНР.

Тя посочи още, че през август е регистрирана най-високата за изминаващото лято максимална температура. "Това се случи в Сандански – 40.01 градуса. В много райони температурите през август са над нормите", добави тя.