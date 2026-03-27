Любопитно:

Обединение в театъра: Частният, независимият и държавният сектор заедно срещу нелоялните културни практики

27 март 2026, 10:12 часа
Представители на частния, независимия и театралния сектор в България се обединяват срещу порочните практики в културната политика и настоящия изчерпан модел. Това обяви председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев в своя Facebook профил. На срещата в навечерието на Международния ден на театъра на 27 март са били поканени Велизар Величков - председател на Асоциацията на креативните театрални продуценти, Атанас Боев – представител на АКТА, и Деян Ангелов – представител на АКТА (частен сектор), Любомира Костова – председател на сдружението Независим културен сектор, Весела Кондакова – административен директор на РЦСИ – Топлоцентрала и Веселин Димов – директор на РЦСИ – Топлоцентрала (независим сектор), както и представители на БАРОК и АРТО – Васил Василев – директор на Народен театър "Иван Вазов", Петър Влайков – директор на Държавен куклен театър – Пловдив, Петко Койчев – директор на Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово и Стелиян Николов – директор на Драматично-куклен театър "Иван Димов" – Хасково (държавен сектор).

По думите на Мутафчиев е било постигнато съгласие, че са необходими общи действия за устойчивото развитие на театралния сектор в България. "За първи път в този формат трите основни стълба на театралната среда застанаха на една маса с ясното разбиране, че независимо от различията в модела на работа, проблемите в сектора до голяма степен са общи и се припокриват", написа председателят на САБ.

Основните проблеми

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Мутафчиев посочи основните проблеми, натрупани в сектора:

  • натрупани във времето порочни практики
  • липса на ясна регулация и дефиниции в сектора
  • отсъствие на ефективен контрол върху разходването на публични средства
  • неравнопоставеност между различните участници в екосистемата
  • липса на дългосрочна визия и стратегическа рамка за развитие

Всички участници са се обединили около позицията, че настоящият модел е изчерпан и се нуждае от реформа, която да бъде реализирана с участието на целия сектор. Общото разбиране е, че бъдещето на театралната среда минава през създаването на ясна, прозрачна и справедлива регулация, която:

  • да гарантира равнопоставеност
  • да ограничи злоупотребите
  • да въведе ясни правила за взаимодействие между различните участници
  • да създаде предвидима среда за развитие

Мутафчиев пише още: "ЗАЕДНО си дадохме сметка, че целта не е противопоставяне, а създаване на работеща система, в която държавният, независимият и частният сектор се допълват и развиват едновременно в синхрон."

Какво предстои

Направено е предложение да се създаде консултативна група с участието на представители на трите стълба на сектора. "Целта е да сме единни при формулирането на политиките, които искаме да адресираме към Министерството на културата. Да идентифицираме заедно проблемите в сектора и да приоритизираме тяхното разрешаване. Важно е да предлагаме ЗАЕДНО конкретни решения и механизми за тяхното адресиране, да изискаме гаранции за последователност и да предложим експертност в процеса на реформи. Търсим устойчив диалог и реално участие на професионалната общност в процеса на вземане на решения", написа Христо Мутафчиев.

Той добави, че всички по време на срещата са изразили категорична подкрепа за независимия сектор, включително по отношение на вече одобрени, но неизплатени средства по програми, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). "Настояваме тези средства да бъдат изплатени в пълен размер, като ключов елемент за стабилността и развитието на независимите артисти и организации", добави председателят на САБ.

"Срещата ясно показа, че въпреки различията в моделите на работа, съществува обща воля за прекратяване на нелоялните практики, създаване на ясни правила и дефиниции, подобряване на средата за създаване и разпространение на театрално изкуство, развитие на публиката и достъпа до култура. Всички имаме готовност да работим ЗАЕДНО в името на една по-здрава, прозрачна и устойчива театрална среда.", завърши Мутафчиев.

Скъпи приятели! В навечерието на празника на театъра 27 март, поканих на обща среща представителите на частния сектор -...

Posted by Hristo Mutafchiev on Thursday 26 March 2026

Частни vs. държавни театри и малко Иво Аръков

Източник: PR

Припомняме, че в средата на месец март се усети значително напрежение в театралния сектор, след като бе обявено, че се създава Асоциация на креативните театрални агенции (АКТА), а нейните представители изложиха своите искания за по-сериозно взаимодействие между държавните, общинските и независимите културни организации в България. Тогава немалко театрали "скочиха" на някои от исканията на АКТА, обвинявайки ги в желание за узурпиране на държавните театри, желание за повишаване на цените на билетите и т.н. 

Представители на АКТА защитиха позициите си, уточнявайки, че не търсят държавно финансиране, а искат диалог, който да изгради културна екосистема и ясни правила, за да се спре със злоупотребите и източването на публичен ресурс.

В последните дни пък се формира скандал около Иво Аръков покрай одобрените към него средства от Национален фонд "Култура" (НФК) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които общо възлизат на над 400 000 евро. Покрай различни медийни публикации стана ясно, че Аръков е получил одобрение (без още да са му изплатени) за над 250 000 евро финансиране, за да реализира европейско турне с цел промоция на авторската му музика. Уви, интересът към концертите му е доста слаб и събитията се случват пред изключително малко публика, като кадри от репортаж на БНТ от Париж показаха шестима души. Стана ясно още, че остават броени дни до срока, в който средствата по програмите на НФК по ПВУ трябва да бъдат изплатени на 600 бенефициенти, които вече са изхарчили собствени средства и очакват те да им бъдат възстановени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Христо Мутафчиев театър култура български театър сценични изкуства авторски
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес