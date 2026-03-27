Обединение в театъра: Частният, независимият и държавният сектор заедно срещу нелоялните културни практики

Представители на частния, независимия и театралния сектор в България се обединяват срещу порочните практики в културната политика и настоящия изчерпан модел. Това обяви председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев в своя Facebook профил. На срещата в навечерието на Международния ден на театъра на 27 март са били поканени Велизар Величков - председател на Асоциацията на креативните театрални продуценти, Атанас Боев – представител на АКТА, и Деян Ангелов – представител на АКТА (частен сектор), Любомира Костова – председател на сдружението Независим културен сектор, Весела Кондакова – административен директор на РЦСИ – Топлоцентрала и Веселин Димов – директор на РЦСИ – Топлоцентрала (независим сектор), както и представители на БАРОК и АРТО – Васил Василев – директор на Народен театър "Иван Вазов", Петър Влайков – директор на Държавен куклен театър – Пловдив, Петко Койчев – директор на Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово и Стелиян Николов – директор на Драматично-куклен театър "Иван Димов" – Хасково (държавен сектор).

По думите на Мутафчиев е било постигнато съгласие, че са необходими общи действия за устойчивото развитие на театралния сектор в България. "За първи път в този формат трите основни стълба на театралната среда застанаха на една маса с ясното разбиране, че независимо от различията в модела на работа, проблемите в сектора до голяма степен са общи и се припокриват", написа председателят на САБ.

Интервю: Как изглежда илюзията на брака: Десислава Бакърджиева разказва (ВИДЕО)

Основните проблеми

Мутафчиев посочи основните проблеми, натрупани в сектора:

натрупани във времето порочни практики

липса на ясна регулация и дефиниции в сектора

отсъствие на ефективен контрол върху разходването на публични средства

неравнопоставеност между различните участници в екосистемата

липса на дългосрочна визия и стратегическа рамка за развитие

Всички участници са се обединили около позицията, че настоящият модел е изчерпан и се нуждае от реформа, която да бъде реализирана с участието на целия сектор. Общото разбиране е, че бъдещето на театралната среда минава през създаването на ясна, прозрачна и справедлива регулация, която:

да гарантира равнопоставеност

да ограничи злоупотребите

да въведе ясни правила за взаимодействие между различните участници

да създаде предвидима среда за развитие

Мутафчиев пише още: "ЗАЕДНО си дадохме сметка, че целта не е противопоставяне, а създаване на работеща система, в която държавният, независимият и частният сектор се допълват и развиват едновременно в синхрон."

Още: "Време разделно" в Народен театър "Иван Вазов" на 21 април

Какво предстои

Направено е предложение да се създаде консултативна група с участието на представители на трите стълба на сектора. "Целта е да сме единни при формулирането на политиките, които искаме да адресираме към Министерството на културата. Да идентифицираме заедно проблемите в сектора и да приоритизираме тяхното разрешаване. Важно е да предлагаме ЗАЕДНО конкретни решения и механизми за тяхното адресиране, да изискаме гаранции за последователност и да предложим експертност в процеса на реформи. Търсим устойчив диалог и реално участие на професионалната общност в процеса на вземане на решения", написа Христо Мутафчиев.

Още: Найден Тодоров: Приключваме с пазарния принцип в държавните културни институти

Той добави, че всички по време на срещата са изразили категорична подкрепа за независимия сектор, включително по отношение на вече одобрени, но неизплатени средства по програми, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). "Настояваме тези средства да бъдат изплатени в пълен размер, като ключов елемент за стабилността и развитието на независимите артисти и организации", добави председателят на САБ.

Още: Обявиха предизборен дебат "Българската култура и парламентарните избори 2026 г."

"Срещата ясно показа, че въпреки различията в моделите на работа, съществува обща воля за прекратяване на нелоялните практики, създаване на ясни правила и дефиниции, подобряване на средата за създаване и разпространение на театрално изкуство, развитие на публиката и достъпа до култура. Всички имаме готовност да работим ЗАЕДНО в името на една по-здрава, прозрачна и устойчива театрална среда.", завърши Мутафчиев.

Частни vs. държавни театри и малко Иво Аръков

Припомняме, че в средата на месец март се усети значително напрежение в театралния сектор, след като бе обявено, че се създава Асоциация на креативните театрални агенции (АКТА), а нейните представители изложиха своите искания за по-сериозно взаимодействие между държавните, общинските и независимите културни организации в България. Тогава немалко театрали "скочиха" на някои от исканията на АКТА, обвинявайки ги в желание за узурпиране на държавните театри, желание за повишаване на цените на билетите и т.н.

Представители на АКТА защитиха позициите си, уточнявайки, че не търсят държавно финансиране, а искат диалог, който да изгради културна екосистема и ясни правила, за да се спре със злоупотребите и източването на публичен ресурс.

Още: Министърът на културата проверява финансирането на проектите на Иво Аръков

В последните дни пък се формира скандал около Иво Аръков покрай одобрените към него средства от Национален фонд "Култура" (НФК) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които общо възлизат на над 400 000 евро. Покрай различни медийни публикации стана ясно, че Аръков е получил одобрение (без още да са му изплатени) за над 250 000 евро финансиране, за да реализира европейско турне с цел промоция на авторската му музика. Уви, интересът към концертите му е доста слаб и събитията се случват пред изключително малко публика, като кадри от репортаж на БНТ от Париж показаха шестима души. Стана ясно още, че остават броени дни до срока, в който средствата по програмите на НФК по ПВУ трябва да бъдат изплатени на 600 бенефициенти, които вече са изхарчили собствени средства и очакват те да им бъдат възстановени.