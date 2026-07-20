Световният феномен TANGO AFTER DARK завладява зала 1 на НДК на 29 октомври

След разпродадени зали в Лондон, Ню Йорк и Дубай, BGTSC пренася магията на Буенос Айрес в София. TANGO AFTER DARK идва в София, за да разкрие съблазнителната сила на тангото след свечеряване в неговата най-чиста, сурова и вълнуваща форма.

Международната суперзвезда и световен шампион по танго Херман Корнехо (German Cornejo) пристига в София със своя хипнотизиращ спектакъл TANGO AFTER DARK. На 29 октомври 2026 г. от 20:00 часа в зала 1 на НДК българската публика ще има възможността да изживее едно незабравимо, страстно и изтънчено театрално преживяване директно от сърцето на Аржентина.

Наречен от британския вестник "The Mail On Sunday" "Кралят на тангото" и познат като любимец на Дженифър Лопес, Корнехо води десет от най-признатите танцьори в света. Спектакълът е изграден около неподражаемата и опияняваща музика на великия аржентински композитор и бандонеонист Астор Пиацола (Astor Piazzolla).

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Публиката в НДК ще бъде пренесена по знойните и оживени улици на Буенос Айрес чрез автентично аржентинско танго, поднесено с бляскави костюми, прецизна хореография и спиращи дъха движения. Заедно с многократно награждавания танцов състав, на сцената излизат двама от най-добрите певци на Аржентина и сензационна група от петима музиканти на живо. Сред тях е и барабанистът Херонимо Изаруалде, записвал музика за продукции на Уолт Дисни.

Билетите за спектакъла влизат в продажба от 11.00 часа на 22 юли в мрежата на Eventim. До края на месец юли ще са с отстъпка от 10%.

Участници в спектакъла

Танцьори: Херман Корнехо (German Cornejo) (водещ танцьор, режисьор и хореограф), Ноелия (Noelia), Николас (Nicolas), Наир (Nair), Естебан (Esteban), Марилу (Marilu), Гидо Паласиос (Guido Palacios), Флоренсиа Зарате Кастийа (Florencia Zarate Castilla), Хуан Купини (Juan Cupini), Ерика Роси (Erica Rossi).

Музиканти и вокали: Матиас Рубино (Matias Rubino) - бандонеон, Хема Скалиа (Gemma Scalia) - цигулка, Томас Фаласка (Tomas Falasca) - контрабас, Херонимо Изаруалде (Jeronimo Izarrualde) - барабани.

Солисти: Ванина Тагини (Vanina Tagini), Хесус Идалго (Jesus Hidalgo).

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