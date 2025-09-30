Старт на репетициите на "ТАМ (Locus Amoenos)" в Народния: Мястото, където хаосът и редът се срещат

На 30 септември в Народния театър "Иван Вазов" започнаха репетициите на "ТАМ (Locus Amoenos)" – танцов спектакъл на хореографа и режисьор Деян Георгиев, който ще бъде реализиран в рамките на Програма "Апостол Карамитев". Премиерата ще бъде през ноември, съобщават от театъра. Според режисьора всеки от нас има своя Locus Amoenos – за някои това е къща в планината, където въздухът мирише на чистота; за други – задната седалка на старото семейно комби, където като дете е пътувал през летните ваканции. Locus Amoenos не е задължително красиво или романтично, нито дори "логично" място. То е точката, където хаосът се среща с нуждата от ред, където един поглед към нещо познато дава на ума пространство за дишане.

Фотограф: Стефан Здравески

Спектакълът изследва въпроса за убежището – дали то е реално място или състояние на ума, в което хаосът се среща с нуждата от ред. Творческият екип ще търси есенцията на това, което ни свързва, и ще създаде пространство за принадлежност и колективно преживяване, където зрителите могат да се почувстват видени и чути, да усетят, че са част от нещо по-голямо.

В постановката участват актьорите Снежина Петрова, Явор Вълканов, Калоян Трифонов, и Василена Кънева.

Консултант по проекта е Иво Димчев. Сценографията и костюмите са дело на Габриела Кърджилова, музиката – на Петя Диманова, саунд дизайнът – на Божидар Василев, визуалната среда – на Петко Танчев, а светлинният дизайн – на Виктор Георгиев.

Спектакълът ще се играе на Сцена "Апостол Карамитев", а билетите за премиерните дати ще бъдат пуснати в продажба скоро.