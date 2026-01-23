Световният бестселър "Жената конбини" на Саяка Мурата с премиера в Народния театър

"Жената конбини" – японският бестселър на Саяка Мурата, оживява в спектакъл в Народния театър под режисурата на Марий Росен. Драматичната комедия разказва историята на жена, която не се вписва в представите на обществото и поставя актуални теми като цената на приспособяването и щастието, самотата, идентичността и социалния натиск.

Премиерата е на Сцена "Апостол Карамитев" на 31 януари и 1 февруари. Зрителският интерес е огромен и първите две дати вече са напълно разпродадени. Романът на японската писателка е отличен с престижни литературни награди и нашумя преди години и в България.

Фотограф: Петко Мавродиев

"Много теми се провиждат в романа на Саяка Мурата. Целият механизъм на човешкото съществуване се оглежда в едно "чуждо тяло". А конбини (японските денонощни магазини с всякакви стоки) – биещото сърце на покупко-продажбата – парадоксално се превръща в своеобразна дзен градина. И всичко това е поднесено с лекота, абсурд и хумор", казва Марий Росен.

Любопитна подробност е, че самата авторка на романа е работила в денонощен магазин. Нейният болезнено откровен разказ от първо лице за "униформените" делници на жена, обрекла се на своето конбини, е и абсурден, и комичен, и едновременно с това – шокиращ.

За пиесата

Сюжетът проследява историята на Кейко, която е странна още от дете. Всяко нейно действие е подчинено на собствената ѝ логика, която обаче не се вписва в цялостния модел на обществото, чиито правила тя не може да проумее. Ето защо решава да се затвори в себе си и да имитира поведението на околните, за да бъде "нормална", а не "чуждо тяло". На 18 години започва работа в конбини и открива своя житейски рай.

Магазините конбини в Япония са еднотипни, служителите са в еднакви униформи, обслужването е стандартизирано, с репетирани и майсторски отработени фрази към клиентите. В този съвършено функциониращ механизъм Кейко говори и действа точно както се очаква от нея. Семейството и средата не приемат избора ѝ да остане необвързана и да работи в конбини. Появата на Шираха – мъж, който също не се вписва в обществените очаквания, поставя Кейко пред серия от компромиси, които я отдалечават от единственото място, в което се чувства цялостна.

В ролите на Кейко и Шираха се превъплъщават актьорите Александър Тонев и Боряна Йовчева. Актрисата е популярна и като създател на дигитално съдържание за правата на уязвимите групи, либералните ценности и върховенството на правото. Сценографията и костюмите са на Петя Боюкова, музиката и звуковата среда – на Александър Евтимов-Шаманчето, а пластиката и хореографията – на Яница Атанасова. Преводач на романа е Маргарита Укегава.

Премиерните дати на спектакъла са напълно разпродадени, но зрителите могат да гледат следващите представления на 11, 18 и 26 февруари. Билети се продават онлайн в сайта на Народния театър, както и на касите.

Саяка Мурата е сред най-изтъкнатите представители на модерната японска литература. "Жената конбини" е 10-ият ѝ роман, от който са продадени повече от 1 милион екземпляра в Япония, преведен е на много езици и е удостоен с престижната награда "Акутагава".

Марий Росен е български режисьор, актьор, поет, автор на текстове за песни, музикант, преподавател в НБУ. Завършва "Театрална режисура" в класа на Стоян Камбарев и Юлия Огнянова в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" през 2000 г. Поставял е на сцените на Народен театър, театър "София", Театър 199, Сатиричен театър, Столичен куклен театър, РЦСИ Топлоцентрала. Отличен е с Икар 2015 за режисура за "Влиянието на гама-лъчите върху лунните невени" (независим театрален проект) и е номиниран за Аскеер 2023 за режисурата на "Дишай" (ТР Сфумато). Работи за независимата театрална сцена и създава експериментални, сайт-спесифик, интерактивни и дивайзинг театрални представления. Фронтмен е на синтпоп групата Help Me Jones.