Вижте документа, с който са уведомили парламента за американските самолети на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

С писмо от 17 февруари 2026 г. тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов уведомява председателя на 51-ото Народно събрание Рая Назарян за пребиваването на 15-те американските военни самолети на летище "Васил Левски". Пребиваването е разрешено с негова заповед, като се уточнява, че пребиваването е с невоененхарактер с цел участие в тренировки в рамките на Мерките за усилена бдителност на Алианса.

Става въпрос за 15 военно-транспортни самолети С-130/C-17/KC-135 от състава на Въоржените сили на на САЩ и техните екипажи, на които им е дадена възможност за кацане на летище Васил Левски" за презареждане с гориво. Разрешението е в сила за перидоа от 17 февруари 2026 со 31 май 2026 г.

Присъствието на военните самолети на летището предизвика притеснение в обществото и много въпроси до тогавашната власт. То бе засилено и след като пребиваването им съвпадна с атаките на САЩ срещу Иран. ОЩЕ: "Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

Actualno.com разполага с уведомителното писмо:

Какво стана със самолетите?

Още с идването си на власт новото правителство на Румен Радев реши да премахне самолетите от 1 юли 2026 г., като той обвърза решението си с отрицателния отговор от администрацията на Доналд Тръмп по въпроса с отпадането на визите за българите. ОЩЕ: "Да си намерят други локации": Радев премахва американските самолети от летище София

Политическите спорове около новото искане?

Впоследствие темата се възобнови, тъй като американската страна е изпратила нота до България на 17 юли с искане за пребиваване на своите военни самолети на летище "Безмер", заради войната в Близкия изток.

Премиерът Румен Радев заяви, че ще пита парламента, както е редно и обвини предишните управляващи, че не са го направили. Междувременно от ГЕРБ, с чийто мандат беше избрано правителството на Росен Желязков, отвърнаха, че предишното решение не е налагало решение на парламента, защото е ставало въпрос за учение на НАТО. ОЩЕ: "Външната политика е в режим на свободно падане": ГЕРБ отвърна на Радев и попита за визите за САЩ (ВИДЕО)