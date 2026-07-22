Още месец бедствено положение заради изчезването на "Сребърна": Прехвърлят вода от Дунав към езерото

С още 30 дни се удължава частичното бедствено положение в резервата "Сребърна" заради критично ниското ниво на водата и необходимостта от продължаване на аварийните дейности.

Положително становище за удължаване на частичното бедствено положение в резервата по искане на кмета Александър Сабанов е дал областният управител на Силистра инж. Николай Неделчев. То беше обявено заради опасността за уникалната екосистема на езерото, след като продължителното понижаване на нивото на Дунав затрудни естественото му захранване.

Засега чрез аварийно препомпване от реката към езерото са подадени около 245 000 кубични метра вода. Ниското ниво на Дунав обаче води до натрупване на пясъчни наноси в канала и налага допълнителни технически дейности с тежка механизация.

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Казусът не е прецедент - миналото лято спасителната операция в "Сребърна" продължи повече от 2 месеца, като в езерото бяха подадени над 3 милиона кубични метра вода, предаде БНР.

Уникалността на "Сребърна" под заплаха

Резерватът, който е в Списъка на световното културно и природно наследство, е дом на 114 вида птици, от които 22 са редки или застрашени от изчезване. Сред тях са гнездящите къдроглави пеликани, както и стотици розови пеликани, лебеди и патици.

Уникалността на Сребърна се дължи на рязкото покачване на водното ниво чрез два канала от река Дунав, което води до образуване на плаващи тръстикови острови, недостъпни за наземни хищници. Захранването на езерото обаче е възможно само при коти на реката над 12 метра. През последните години се отчита трайно намаляване на водния стоеж на Дунав, което пречи на естественото пълнене на резервата.

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Нивото е по-ниско от оптималното с около метър, най-вече в резултат на климатичните промени и пряката намеса на човека. Това заяви директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям. Ако не се предприемат адекватни мерки, това ще даде отражение върху цялата верига на езерната екосистема, предупреди директорът на екоинспекцията.

С цел да се предотврати катастрофален сценарий, кметът на Силистра Александър Сабанов е сформирал кризисен щаб. Районната служба по пожарна безопасност разположи две хидропомпи за прехвърляне на вода от Дунав към езерото. В операцията, която се провежда за втора поредна година, ще се включат и две тръби, дарени от ВиК - Русе, предаде Нова тв.

За да не се разчита само на кризисни мерки, от РИОСВ - Русе имат план за изграждане на стационарна помпена станция, която ще бъде енергийно независима чрез фотоволтаици. Финансиране за нея обаче все още липсва. По думите на Дауд Ибрям институцията търси източници и извън националния бюджет, но процесите се случват бавно.