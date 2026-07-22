Отиде си музикантът, изсвирил емблематична тема от "Розовата пантера" (ВИДЕО)

Плас Джонсън, саксофонистът, създал емблематичната музикална тема към филма "Пинко Розовата пантера" от 1963 г., е починал на 15 юли. Той беше на 94 години. Децата на Джонсън, Ерик и Стефани, потвърдиха смъртта му пред "The New York Times", като споделиха с медията, че музикантът е починал в дома си в Лос Анджелис, Калифорния, миналата седмица. Според семейството му, Джонсън все още се е изявявал активно, като наскоро е изнесъл концерт в дома за пенсионери, където живееше, само месец преди това. Причината за смъртта му не е оповестена.

Musician Plas Johnson, who's known for his saxophone solo behind "The Pink Panther" theme, has died at age 94. @DavidMuir reports. https://t.co/ChApuH6m3p pic.twitter.com/DOjPC69F5X — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 22, 2026

Кой е Плас Джонсън

Роден като Плас Джон Джонсън-младши в Доналдсънвил, Луизиана, на 21 юли 1931 г., той е средното от три деца в семейство, което обича музиката. На 12-годишна възраст получава в подарък сопранов саксофон, когато за първи път започва да взема уроци. Джонсън скоро се насочва към по-големи саксофони, включително алт, тенор и баритон, а в крайна сметка се научава да свири дори на кларинет и флейта. Още като тийнейджър Джонсън изнася концерти в Ню Орлиънс, което го води до присъединяването му към групата за турнета на R&B певеца Чарлз Браун. Този ангажимент обаче е прекъснат, когато е мобилизиран в армията, където свири във военния оркестър, пише "Yahoo".

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Към средата на 50-те години Джонсън се е установил в Лос Анджелис, където постига успех като член на студийни ансамбли. В рамките на тази дейност той записва музикални теми за телевизионни сериали като "The Monkees", "Mannix" и "The Odd Couple".

Plas Johnson, Saxophonist Behind ‘The Pink Panther’ Theme Solo, Dies at 94 https://t.co/N15j8KIy3I — People (@people) July 21, 2026

Освен това той свири с редица известни певци, сред които Барбра Стрейзанд, Франк Синатра, Елтън Джон, Ела Фицджералд и Марвин Гей.

Джонсън не само изпълнява солото на пиколо в песента на Боби Дей от 1958 г. "Rockin' Robin", но също така работи по прочутия албум на The Beach Boys "Pet Sounds" от 1966 г. Феновете на "The Merv Griffin Show" вероятно ще разпознаят Джонсън от 15-годишния му престой в оркестъра на водещия Мърв Грифин. Вероятно обаче най-известен е с работата си по темата на "Пинко Розовата пантера", написана от Хенри Манчини за детективската комедия на режисьора Блейк Едуардс с участието на Питър Селърс. Всъщност Джонсън записва нова версия на песента за римейка от 2006 г. с участието на Стив Мартин.

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