Някои от тях никога не са се завърнали: 10 животни, посетили космоса

През юли 1969 г. Аполо 11 излита в космоса, а Нийл Армстронг и „Бъз“ Олдрин успешно извършват първото пилотирано кацане на Луната. Телевизионните кадри на тези мъже, които правят първите стъпки на човечеството по лунната повърхност, са гледани от милиони хора по света. Много животни обаче също са допринесли за изследването на космоса. Discover Wildlife изброява животните, които са били в космоса.

Животните, посетили космоса

Първото животно е изстреляно в космоса през 1947 г. Оказва се изненадващо малка плодова мушица. Американски учени искали да разберат въздействието на космическата радиация върху астронавтите в бъдеще, затова избрали плодови мушици, защото те са генетично подобни на хората.

„Балистична ракета V-2, конфискувана от нацистите в края на Втората световна война, е била заредена с плодови мушици и е издигната на височина от 109 километра – разстоянието, на което официално започва космосът. По време на спускането си към Земята капсулата, носеща мухите, е била пусната с парашут в Ню Мексико“, се добавя в статията.

Когато учените отворили капсулата, те открили, че мушиците са живи и не показват признаци на излагане на радиация.

Общо 32 маймуни и човекоподобни маймуни са били в космоса, включително резус макаци, маймуни с опашка, маймуни циномолгус, катерици и шимпанзета.

Макак резус на име Алберт II излита в космоса през 1949 г. Той достига височина от 134 км, но умира при повторно влизане в земната атмосфера поради неизправност на парашута.

„Година преди него е бил Алберт I, който се е задушил в тясната си капсула, преди дори да излети. Първата голяма маймуна в космоса е Хам, шимпанзе, изстреляно в космоса от НАСА на 31 януари 1961 г. Хам се е завърнал благополучно на Земята, където е живял до 1983 г.“, добавят от Discover Wildlife.

Мишките отдавна се използват за изучаване на ефектите от космическите полети върху човешкото тяло. Първата мишка е полетяла в космоса през 1950 г., достигайки височина от 137 км. За разлика от плодовите мушици обаче, мишката е загинала, когато ракетата се е разпаднала поради неизправност в парашута.

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Няколко кучета също са летели в космоса. Най-известното от тях е Лайка, което е летяло през 1957 г.

„Тя беше бездомно куче. Учените вярваха, че бездомното животно би се справило по-добре с неблагоприятни условия. Въпреки че други кучета са били изстрелвани в космоса преди нея, Лайка е известна като първото животно, обиколило Земята. Тя обаче никога не се завърна“, отбелязва изданието.

Животното е било изпратено в космоса само с едно хранене и седемдневен запас от кислород. Съветското правителство твърди, че кучето е оцеляло седем дни, но в действителност Лайка прегрява и умира само пет часа след изстрелването.

Костенурките също изиграха значителна роля в космическата надпревара. По-специално, през 1968 г. Съединените щати и Съветският съюз се впуснаха в ожесточена конкуренция за кацане на човек на Луната. Тогава СССР изстреля космическия кораб „Зонд 5“, носещ капсула, съдържаща проби от почва и семена, няколко червея и две степни костенурки.

„Костенурките обиколиха Луната и се върнаха на Земята шест дни по-късно. Въпреки че Зонд-5 трябваше да кацне в Казахстан, капсулата се отклони от курса си и в крайна сметка беше открита в Индийския океан. За щастие, костенурките бяха живи, въпреки че бяха загубили 10% от теглото си“, подчертава изданието.

Най-важният полет на жаби в космоса се е случил през 1970 г., когато НАСА изстреля космическия кораб Orbiting Frog Olotith. Електроди са били имплантирани в гръдния кош на жабите и във вестибуларте от продължителната безтегловност. Проучването показа, че след шест дни жабите са се аклиматизирали и вестибуларната им система се е върнала към нормалното, съобщава изданието.

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През 1973 г. два градински паяка на име Анита и Арабела са използвани в експеримент, за да се провери дали могат да плетат паяжини в космоса. Идеята е предложена от ученичката от гимназията в Масачузетс Джудит Майлс.

„И двата паяка са били способни да плетат паяжини, въпреки че са били малко по-тънки от тези на Земята. Проучването е предоставило значителна информация за ефектите на микрогравитацията върху двигателните реакции“, отбелязва Discover Wildlife.

Първите риби, изстреляни в космоса, са били обикновени перкови риби, които живеят в солени блата, заедно с 50 яйца. Това се случило през 1973 г., тъй като НАСА искала да проучи ефектите на микрогравитацията върху животни, които се движат в три измерения на Земята.

„Космонавтите страдаха от космическа болест, а рибите плуваха в кръг, а не по прави линии. В рамките на няколко дни както космонавтите, така и акванавтите се аклиматизираха към новите условия“, се казва в доклада.

През 2007 г. тардиградите станаха първите животни, оцелели в космоса. Известни още като водни мечки, те са микроскопични безгръбначни, способни да издържат на почти всичко на Земята.

„Липса на кислород, радиация, температури отрицателни, дехидратация... нищо не може да навреди на бавно движещите се същества. Бавно движещите се същества са били дехидратирани преди полета и след това са обикаляли около Земята извън ракетата в продължение на 10 дни. Когато са били рехидратирани след завръщането си на Земята, учените са установили, че 68% от тях са оцелели след излагане на екстремен студ и космическа радиация“, подчертава изданието.

През 2003 г. космическата совалка „Колумбия“ се разпадна при повторно влизане в земната атмосфера, убивайки седемте астронавти на борда.

„Совалката е превозвала и 80 научни експеримента. Невероятно е, че когато са били извадени от останките, е установено, че група живи нематоди са оцелели при екстремните температури. Нематодите (известни също като кръгли червеи) сега често се използват за изучаване на ефектите от космическите пътувания върху организмите“, заключи Discover Wildlife.

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