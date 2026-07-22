Нови опасения за доставките от Близкия изток раздвижиха цените на петрола

Цените на петрола отбелязаха лек ръст в ранната търговия в сряда, тъй като опасенията от нови смущения в доставките се засилиха, след като американските сили съобщиха, че са започнали удари по ирански военни цели за единадесета поредна нощ, а Кувейт докладва за атаки с ирански дронове. Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент се повишиха с 0,55% (или 50 цента) до 91,51 долара след отварянето на пазарите в сряда, докато американският лек суров петрол поскъпна с 0,36% (или 30 цента) до 84,64 долара при слаб обем на търговията.

ОЩЕ: Конфликтът се разраства: САЩ унищожиха военни цели в Иран, експлозии разтърсиха Техеран (ВИДЕО)

Това се случва, след като във вторник цената на петрола достигна петседмичен връх вследствие на удари, нанесени от американските сили по цели в Южен и Западен Иран, и ответни атаки на Иран срещу американски обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Американските въоръжени сили съобщиха, че последната серия удари е започнала късно във вторник американско време, съответно рано в сряда местно време в Иран. Малко преди това кувейтската армия обяви, че е прехванала ирански безпилотни летателни апарати.

Продължаващата размяна на удари засилва опасенията за световните енергийни доставки, след като подкрепяните от Иран йеменски хути заплашиха да атакуват кораби, превозващи саудитски петрол през пролива Баб ел Мандеб, и обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Значението на Баб ел Мандеб за износа на саудитски суров петрол нарасна, след като трафикът през Ормузкия проток рязко намаля след провала на примирието между САЩ и Иран по-рано този месец.

Според Reuters три танкера със саудитски суров петрол, предназначен за Китай и Индия, са променили курса си във вторник и са се насочили към Суецкия канал, вместо да преминат покрай йеменското крайбрежие след предупрежденията на хутите.

ОЩЕ: Пазарите залагат на дипломацията: Петролът поевтиня въпреки ударите

Анализаторите на нидерландската банка ING отбелязват, че това ще удължи транспортните маршрути към Азия и ще повиши разходите за превоз. По думите им допълнителна несигурност за доставките създава и напрежението в Черно море. "Каспийският тръбопроводен консорциум" е преустановил приемането на петрол от Казахстан, след като в понеделник спря товаренето на терминала си на Черно море заради атаки срещу петролни танкери, за които се твърди, че са извършени с украински дронове. Украйна не е коментирала информацията.

"Колкото по-дълго продължава прекъсването, толкова по-голяма е вероятността Казахстан да бъде принуден да ограничи добива на суров петрол", посочват анализаторите на ING.

Междувременно данни на Американския петролен институт (API) показаха, че през миналата седмица запасите от суров петрол и дестилати в САЩ са нараснали, докато запасите от бензин са намалели. По-късно днес се очаква публикуването на официалните данни на американската Администрация за енергийна информация (EIA).