Мамдани отстъпи: Ню Йорк няма правомощия да изпълни заповедта за арест на Нетаняху

Градът няма правомощия да изпълни заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това заяви кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, като се позовава на юридическите си съветници, които са стигнали до това заключение. Във видеопослание, публикувано в социалната платформа "X", Мамдани каза, че администрацията му е разгледала всички юридически възможности съгласно настоящото законодателство, но в крайна сметка е установила, че градът не разполага с правомощията да изпълни заповедта.

Очаква се Нетаняху да пристигне в Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН.

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"Ясно е, че ако Бенямин Нетаняху дойде тук, ние нямаме необходимите независими юридически правомощия да изпълним тази заповед", каза той, но добави, че израелският премиер "не е добре дошъл в Ню Йорк".

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

По време на предизборната кампания Мамдани обеща, че ще се опита да намери начин да арестува Нетаняху, ако бъде избран за кмет. След това обаче той смекчи позицията си и каза, че въпросът трябва да бъде разгледан от юридическа гледна точка.

МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления в Газа. Нетаняху нееднократно е отхвърлял тези обвинения.

Според Мамдани администрацията на президента Доналд Тръмп разполага с правомощията да изпълни заповедта. Тръмп вече изключи тази възможност, а САЩ и Израел не са частот Римския статут - в основата на създаването на МНС, и не са обвързани от решенията му.