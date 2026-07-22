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Радев увери: От българска територия няма да се водят бойни действия в Близкия изток

22 юли 2026, 10:45 часа 314 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев увери: От българска територия няма да се водят бойни действия в Близкия изток

Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Това каза премиерът Румен Радев преди началото на днешното заседанието на Министерския съвет. Той подчерта, че "държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран". "Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство", обясни премиерът.

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Той добави, че и САЩ, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици. "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжието. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес", каза той.

Радев повтори, че правителство е информирало обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер", а решението е в ръцете на депутатите. "Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад кулисите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Преди два месеца с решение на Министерски съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети-цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата", припомни той.

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По думите му, "България изпълнява своя ангажимент, съгласно споразумението от 2006 г. между София и Вашингтон в сферата на сигурността, което обхваща и летище "Безмер". "И въпреки полаганията на политици, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм уверен, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои над демагогията", допълни премиерът.

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САЩ Безмер Румен Радев война Иран американски самолети
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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