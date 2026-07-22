Земята се „тресе“: Учените предупреждават за промяна в полюса на въртене

Ротационният полюс на Земята може да се измести с 27 метра за 200 години - от 1900 до 2100 г. - в резултат на топенето на ледниците. Това е заключението, до което стигнаха учени от Института по геодезия и фотограметрия в Цюрих след анализ на сателитни данни.

Изместване на ротационния полюс на Земята

Учените предупреждават, че топенето на ледените покривки на Гренландия и Антарктика вече променя въртенето на планетата.

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Полюсът на въртене е точката, където оста на въртене на Земята пресича нейната повърхност. Поради промени в разпределението на масата на планетата, тази точка постепенно се измества. Мащабното топене на ледниците има глобален ефект: Антарктида губи около 150 милиарда тона лед годишно, а Гренландия приблизително 270 милиарда тона, според НАСА.

„Полюсът на въртене може да се измести с 27 метра до 2100 г. спрямо позицията си през 1900 г., ако емисиите на парникови газове не намалеят“, се казва в проучването.

Дори при по-оптимистичен сценарий за намаляване на емисиите, очакваното изместване е 12 метра до края на века.

Учените правят следните пояснения и споделя, че е важно е да се разграничи:

Ротационният полюс е променлива точка, свързана с масовия баланс на Земята.

Географският полюс е фиксирана отправна точка за навигация.

Магнитният полюс е мястото на най-силното магнитно поле, което също се измества.

Интересното е, че северният магнитен полюс вече се е преместил с повече от 2250 км от 1830-те години насам, от Канада до Сибир. Това се дължи на движението на течни метали във външното ядро ​​на планетата, което създава магнитно поле.

Промени, които някога са изглеждали теоретични, сега се случват в реално време. Те засягат не само навигацията, но и самата динамика на планетата.

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Също така ново мащабно проучване доказва, че въздействието на екстремното космическо време върху нашата планета е сериозно подценено. Оказва се, че предполагаемата преди това горна граница на реакцията на Земята на най-силните магнитни бури е просто следствие от несъвършено събиране на данни, а не от действителна физическа бариера. Изданието Space.com пише за уязвимостта на съвременните технологии към мощни геомагнитни смущения.

Преди това повечето данни за екстремни слънчеви ветрове бяха събирани от космически апарати близо до точката Лагранж, разположена на 1,5 милиона километра от Земята. Тъй като на такова огромно разстояние мощният поток от частици отслабва леко, преди да удари нашата планета, учените са били под илюзията за безопасност. Изглеждало е, че горните слоеве на земната атмосфера просто са престанали да реагират на все по-интензивните космически бури.

За да проверят тази теория, екип от учени анализира над милион измервания от спътници на НАСА, които обикалят много по-близо до нашата планета. Там слънчевият вятър взаимодейства директно и с пълна сила с магнитното поле на Земята.

Новите наблюдения ясно показват, че електрическите токове в горните слоеве на атмосферата продължават да се увеличават постоянно с нарастващата слънчева активност. Изследователите не откриха доказателства за предложената по-рано „горна граница“, което прави планетата значително по-уязвима към въздействия от космоса.

Учените отбелязват, че безпрецедентна слънчева буря може да предизвика глобални смущения в работата на спътници, GPS системи, радиокомуникации и електропреносни мрежи. Въпреки че изследователите не прогнозират такава буря скоро, те призовават света да преразгледа оценките на риска и да подготви инфраструктурата за най-лошите сценарии.

Също така учените прогнозират, че Слънцето ще започне своя преход към червен гигант след приблизително 1,8 милиарда години. Когато това се случи, Меркурий и Венера ще бъдат погълнати първи. Съдбата на Земята остава несигурна – тя може да оцелее физически, но ще стане напълно необитаема.

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