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Пропуснете сувлакито: Гърция предупреди за салмонела по нейно месо в заведения

22 юли 2026, 10:35 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пропуснете сувлакито: Гърция предупреди за салмонела по нейно месо в заведения

Известно време туристите и местните в Гърция трябва да внимават с пилешкото сувлаки и изобщо, с пилешкото месо. Властите в южната ни съседка предупреждават за огнище на салмонела.

Гръцката национална организация за обществено здраве (EODY) помага на местните власти да разследват огнище в региона Ламия, разболяло около 20 души. EODY беше информирана за случаи на салмонелоза от местната болница в Ламия по-рано този месец.

Властите посъветваха хората в Ламия да избягват консумацията на пилешко месо, докато не се получи повече информация и не се потвърди източникът, като лабораторните изследвания продължават, предаде БНР.

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Заразеното месо е било в заведения

Пострадалите са консумирали пилешко месо в различни заведения преди да се разболеят и да проявят симптоми като диария, повръщане и треска.

Председателят на Научния съвет на Гръцката организация за обществено здраве Теодорос Василакопулос уточни, че епидемиологичното разследване все още продължава и че не може да има сигурна позиция относно точната причина за разпространението, преди да приключат лабораторните изследвания.

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Според Теодорос Василакопулос е възможно през следващите два до три дни да бъдат регистрирани още няколко случая, тъй като инкубационният период на заболяването може да достигне до 7 дни.

Източник: iStock

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Той обаче посочи, че това не бива да е повод за безпокойство, отбелязвайки, че това не означава, че всеки нов случай на гастроентерит в района е непременно свързан с този конкретен казус.

Той обясни, че през летните месеци се регистрират и други случаи на гастроентерит или хранително отравяне с подобни симптоми, поради което е необходимо подробно разследване на всеки инцидент.

Препоръката е за временно избягване на консумацията на пилешко месо.

Докато разследването не приключи и причините не бъдат установени, Василакопулос препоръча на жителите на Ламия да избягват консумацията на пилешко месо в продължение на 3-4 дни като предпазна мярка.

По отношение на салмонелозния гастроентерит, той подчерта, че в повечето случаи не се изисква специфично лечение или прием на антибиотици. Ключов елемент от лечението е правилната хидратация, тъй като диарията и треската могат да причинят дехидратация.

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Гърция Пилешко месо пилешко салмонела
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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