Разгадаха тайната на рядка вкаменелост, която потвърди теорията за еволюцията на Дарвин

Учени от музея „Фийлд“ в Чикаго са открили, че фосил на археоптерикс с размерите на гълъб в тяхната колекция показва редица неизвестни досега характеристики, що се отнася до най-ранните известни птици, по-специално перата, крилата, краката и главата на птицата. Откритието им потвърждава теорията за еволюцията на Дарвин.

Фосилът, който потвърждава теорията на Дарвин

Фосилът е един от най-добре запазените и най-пълни от 14-те известни фосилни екземпляра, идентифицирани от 1861 г. насам, съобщава Fox News. Първият фосил на археоптерикс, който показва характеристики, подобни на влечуги и птици, потвърждава идеите на Чарлз Дарвин за еволюцията и показва, че птиците са еволюирали от динозаври.

Ново проучване успя да различи меки тъкани във фосила от Чикаго, използвайки ултравиолетова светлина, докато компютърната томография позволи на учените да видят детайли, все още отпечатани в скалата. Проучването разкри, че 164 години след откриването на първия фосил на археоптерикс, съществува още повече информация за съществото, което е излетяло през юрския период преди 150 милиона години.

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Анатомичните особености показват, че въпреки че археоптериксът е можел да лети, той вероятно е прекарвал повече време на земята и може би е бил способен да се катери по дървета.

Учените отбелязват, че вкаменелостта разкрива наличието на специализирани пера, наречени третични, и на двете крила. Третичните пера са прикрепени към раменната кост в горната част на крилото и са и най-вътрешните летателни пера, обясняват изследователите.

Динозаврите с оскъдни пера обаче са имали лишени от третични пера. Изследователите заявяват, че откритието на вътрешни крила, открито при много съвременни птици, предполага, че третичните пера са еволюирали специално за полет.

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„За да генерира подемна сила, аеродинамичният профил трябва да е непрекъснат с тялото. Така че, за да се развие пернатият полет, динозаврите е трябвало да запълнят тази празнина, както виждаме с археоптерикс“, казва палеонтологът от музея „Фийлд“ Джингмай О'Конър.

„Въпреки че изучаваме археоптерикс повече от 160 години, голяма част от основната информация остава спорна. Птица ли е? Може ли да лети? Наличието на третични елементи подкрепя тълкуването, че отговорът и на двата въпроса е „да“, обясни О'Конър.

Този вид също има меки тъкани по крилата си, което предполага, че първият и третият пръст са били подвижни и биха могли да бъдат използвани за катерене. Меките тъкани по пръстите на краката са накарали учените да спекулират, че археоптериксът е прекарал по-голямата част от живота си на земята и е имал ограничени възможности за летене.

Друга характеристика, открита от учените, е небцето, потвърждаващо, че черепът на археоптерикс е бил неподвижен, за разлика от този на много съвременни птици. Има обаче доказателства за ранните етапи на еволюция на характеристика, която позволява на човката да се движи независимо от мозъчната кутия, както се наблюдава при съвременните птици.

Чикагският фосил съдържа един гръбнак на археоптерикс, който включва два малки прешлена на върха на опашката, което показва, че е имало общо 24 прешлена, един повече от смятаното досега.

„Този ​​екземпляр е може би най-добрият археоптерикс, откриван някога, и ще научим много от него“, каза О'Конър.

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