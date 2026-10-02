БФС избра треньор от Евро 2024 за нов национален селекционер на България

След като България загуби с 1:2 от Люксембург и завърши при равенство 0:0 с Естония на родна земя в първитре си два мача от новото издание на Лигата на нациите, вече бившият национален селекционер Александър Димитров подаде оставката си. Временен наставник на "лъвовете" е Атанас Рибарски, а според колегите от "Марица", от БФС вече са избрали кой да е новият национален селекционер на България. Става въпрос за бразилеца Силвиньо.

Силвиньо започна треньорския си път през 2011 г.

Силвиньо има опит като национален селекционер на страни от Балканския полуостров. Той беше начело на Албания преди години, като я класира на Европейското първенство в Германия през 2024 г. Той е на 52 години, а треньорската му кариера започва през 2011 г. Той е асистент в Крузейро, Спорт Ресифе, Наутисио и Котинтианс до 2013 г. Работи в Интер като технически треньор за година и половина, след което е асистент и в националния отбор на Бразилия. През 2019 г. става треньор на състава на "селесао" до 23 години, но само за месец.

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Силвиньо Класира Албания на Евро 2024

След това поема френския Лион, където изкарва 11 мача. Силвиньо остава без работа до 2021 г., когато поема Коринтианс. Той води бразилския гранд в 43 мача, като печели средно по 1.44 точки на мач. Напуска отбора през зимата на 2022 г., а по-малко от година по-късно застава начело на Албания. Води "червено-черните" в продължение на 3 години и 4 месеца, като класира отбора на Евро 2024, където завършиха последни в група В със само 1 точка след равенство 2:2 с Хърватия. Силвиньо напусна поста си през май месец 2026 г.

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