Убийството на Илиян Филипов:

"Ако утре няма деца, какъв пазар на труда": Синдикалист иска промяна на майчинството през втората година

02 октомври 2026, 8:46 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ако утре няма деца, какъв пазар на труда": Синдикалист иска промяна на майчинството през втората година

Човешкият капитал не се произвежда в заводи. Не знам защо мислим за майките като за "отсъстващи от пазара на труда бройки". Това коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов по отношение на демографската криза и обезщетенията при майчинство.

"Гледали ли сте филма на Алфонсо Куарон „Децата на хората“? Там светът е изпаднал в пълно безплодие. Последното дете е родено преди 18 години, а човечеството бавно умира сред барикади и военни лагери. В този филм няма бъдеще, защото няма деца. Всичко е подчинено на доживяването на настоящето", започна коментара си той.

"Жените трябва да имат свобода да решат"

Още: Управляващите допускат обезщетението за майките, връщащи се по-рано на работа, да е около 75%

"Нашите корпоративни оракули изглежда искат точно това. Те искат да превърнат България в декор от „Децата на хората“. Те искат майката да направи принудителен избор. Защото когато я оставиш с 450 евро в свят с безумна инфлация на бебешки стоки и храни, ти не й даваш „избор да се върне на работа"", пише още Костав.

Според него не е нормално "бизнесът да инвестира десетки хиляди евро в „тиймбилдинги“, корпоративни партита и консултанти по „човешки ресурси“, за да разбере защо служителите му прегарят, а същият този бизнес да лобира против вдигането на майчинските".

"И ни втълпяват, че жените имали „избор“. Но какъв избор е това, когато алтернативата на ранното връщане на работа е мизерията?", пита Костав.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му майчинството през втората година трябва да бъде обвързано с реалния осигурителен доход, както е първата, за да има жената свободата да реши.

Още: "Не ни питат как плащаме данъци, и ние няма да питаме от къде ще намерят пари": Майките на нов протест, искат депутатите да си намалят заплатите с 50%

"Човешкият капитал не се произвежда в заводи. Той се зачева с любов и се отглежда с присъствие. Не знам защо мислим за майките като за „отсъстващи от пазара на труда бройки“. Ако утре няма деца, за чий пазар на труда изобщо говорим?", попита още той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Майчинство Раждаемост Майки демографска криза майчински Любослав Костов
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес