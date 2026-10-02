"Ако утре няма деца, какъв пазар на труда": Синдикалист иска промяна на майчинството през втората година

Човешкият капитал не се произвежда в заводи. Не знам защо мислим за майките като за "отсъстващи от пазара на труда бройки". Това коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов по отношение на демографската криза и обезщетенията при майчинство.

"Гледали ли сте филма на Алфонсо Куарон „Децата на хората“? Там светът е изпаднал в пълно безплодие. Последното дете е родено преди 18 години, а човечеството бавно умира сред барикади и военни лагери. В този филм няма бъдеще, защото няма деца. Всичко е подчинено на доживяването на настоящето", започна коментара си той.

"Жените трябва да имат свобода да решат"

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"Нашите корпоративни оракули изглежда искат точно това. Те искат да превърнат България в декор от „Децата на хората“. Те искат майката да направи принудителен избор. Защото когато я оставиш с 450 евро в свят с безумна инфлация на бебешки стоки и храни, ти не й даваш „избор да се върне на работа"", пише още Костав.

Според него не е нормално "бизнесът да инвестира десетки хиляди евро в „тиймбилдинги“, корпоративни партита и консултанти по „човешки ресурси“, за да разбере защо служителите му прегарят, а същият този бизнес да лобира против вдигането на майчинските".

"И ни втълпяват, че жените имали „избор“. Но какъв избор е това, когато алтернативата на ранното връщане на работа е мизерията?", пита Костав.

По думите му майчинството през втората година трябва да бъде обвързано с реалния осигурителен доход, както е първата, за да има жената свободата да реши.

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"Човешкият капитал не се произвежда в заводи. Той се зачева с любов и се отглежда с присъствие. Не знам защо мислим за майките като за „отсъстващи от пазара на труда бройки“. Ако утре няма деца, за чий пазар на труда изобщо говорим?", попита още той.