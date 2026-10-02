Кои български екранизации ще гледаме в програмата на Синелибри 2026?

Две седмици ни делят от старта на 12-ия Международен кино-литературен фестивал Синелибри, който тази есен се провежда под мотото "Цивилизация на зрелището" и се отличава както със своя мащаб като обем филми и събития, така и с идейния си размах и жанрово-стилистично богатство. Неизменна част от програмата са българските екранизации и съответните кино-литературни премиери, които се очакват с особен трепет от публиката.

Кадър от филма "Остайница", източник: Синелибри

Още на 16 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" е официалната премиера на драмата "Остайница", последвана от разговор с авторката на едноименния роман Рене Карабаш и режисьора Костадин Бонев. Специален гост на събитието ще бъде и албанската актриса Алтеа Лазай, която изпълнява ролята на Бекиа и нейното "алтер его" Матя. (Алтеа Лазай ще присъства и на събитието в кино "Одеон" на 17 октомври). Копродукция между България, Италия и Албания, филмът пленява с визуалната си атмосфера, заслуга за която има майсторската операторска работа на Масимо Фолети, но и с умелото реконструиране на литературните образи на големия екран. Без да следва скрупульозно книгата, с която Рене Карабаш влезе в краткия списък на Международния "Букър", екипът на адаптацията пресъздава суровото влияние на една унизителна за жените древна традиция и успява да постигне най-важното: да развълнува дълбоко зрителите, докато разказва история за властта и свободата, за идентичността и травмата, за обичта и прошката. Билетите за прожекциите на 16 и 17 октомври в София са почти изчерпани, но зрителите могат да си набавят билети за друга предстояща прожекция: https://www.cinelibri.com/ostainitsa/.

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"Остайница" ще открие програмата на първото издание на фестивала в град Перник на 29 октомври; на 31 октомври е премиерата на филма в Бургас, а на 5 ноември – в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш.

Кадър от филма "Такси за Рая", източник: Синелибри

Филмът ще се състезава с останалите осем заглавия в конкурсната програма на Синелибри. Сред тях има още едно българско заглавие: шеметната черна комедия "Такси за Рая" на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Тя ще бъде излъчена премиерно на 24 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" в присъствието на част от екипа, като след прожекцията зрителите ще имат възможност да споделят впечатления и да зададат въпроси.

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Адаптация по новелата "Нощно бдение" на изтъкнатия австрийски писател от български произход Димитър Динев, този жизнеутвърждаващ филм преплита три привидно мрачни истории, белязани от неподражаемия балкански хумор, умението на човека да устоява на всякакви изпитания и да се надсмива над съдбата си. Главните роли са поверени на Велислав Павлов, Стоян Дойчев, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Диляна Попова и др. Режисьорът Иван Ничев ще разговаря с публиката непосредствено след премиерните прожекции на "Такси за Рая" в София, Бургас (6 ноември) и Пловдив (7 ноември).

Кадър от филма "Оста на живота", източник: Синелибри

Извън конкурса се откроява българско-унгарската продукция "Оста на живота", адаптация по книгата на Свами Тиртха с режисьор Атанас Христосков. В тази мистична приказка едно пътуване, по време на което духовен учител трябва да избере един от своите трима ученици за свой приемник, се превръща в просветляващ опит за всеки от тях. Александър Алексиев, Владимир Михайлов и Стрезо Стаматовски си партнират със звезди от световна величина като Клайв Ръсел и Ларс Симонсен. Във филма блести и Марина Сума, носителка на награда за най-добра актриса от фестивала във Венеция. Официалната премиера ще се състои на 4 ноември от 19:00 ч. в кино "Люмиер" в присъствието на живата легенда Клайв Ръсел, който е част от международното жури на Синелибри тази есен. На 1 ноември ще се състои официалната премиера на филма в Бургас. Предвидена е дискусия с публиката след прожекцията.

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Към будната детска публика е адресирана прелестната комедия "Хана на 7 и половина" с режисьор Евгения Танева, чиято столична премиера ще се състои на 25 октомври в РЦСИ "Топлоцентрала". Прожекцията ще бъде последвана от разговор с екипа на филма и куиз игра с подаръци и изненади. На 6 ноември е официалното представяне на филма в Пловдив и също ще бъде съпроводено с разговор с публиката.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Очаквайте всеки момент да бъде обявена програмата на фестивала по градове.