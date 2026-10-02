„Устойчивата промяна е резултат от много малки, но смислени стъпки“: Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС

Корпоративната социална отговорност отдавна не се измерва само с отделни кампании и дарителски инициативи, а с ценностите, които една компания следва и превръща в реални действия. В годината на своя 30-годишен юбилей ЛЕВ ИНС надгражда социално отговорната си програма „Пази Важните Неща“ с новата инициатива „Корпоративен базар с кауза“, която поставя служителите в центъра на устойчивата промяна. За ролята на бизнеса, силата на споделените каузи и защо отговорността започва отвътре разговаряме с Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

Как се променя разбирането за корпоративна социална отговорност през последните години?

Корпоративната социална отговорност вече не може да бъде разглеждана като отделна инициатива или като поредица от кампании, които една компания реализира през годината. Днес тя е много повече свързана с начина, по който бизнесът разбира собствената си роля, както спрямо служителите, така и спрямо клиентите, партньорите и обществото.

За нас отговорността е естествена част от бизнеса. Като застрахователна компания ние ежедневно говорим за сигурност, превенция и грижа за важните неща. Затова е логично тези принципи да излизат извън рамките на конкретната услуга и да се превръщат в отношение към средата, в която работим.

Защо за ЛЕВ ИНС е важно служителите да бъдат активна част от социалните инициативи на компанията?

Защото вярваме, че една кауза има много по-голяма стойност, когато хората не са просто нейна публика, а активни участници. Компанията може да предостави ресурс и подкрепа, но истинската енергия идва от хората.

Именно върху тази идея стъпва „Корпоративен базар с кауза“, която стартирахме в годината, в която ЛЕВ ИНС отбелязва 30-годишния си юбилей. Даваме възможност на колегите сами да бъдат част от инициативата и заедно да превърнем индивидуалния принос в общ резултат. Това е и смисълът на посланието „Отговорността започва отвътре“, т.е. първо трябва да създадеш култура на съпричастност вътре в организацията, за да можеш устойчиво да я пренасяш навън. Инициативата вече е факт и още в самото начало успя да привлече колеги, които се включиха активно и вече поставят началото на първите каузи в рамките на „Корпоративен базар с кауза”.

Как една социална инициатива може да промени корпоративната култура?

Корпоративната култура не се изгражда само чрез правила и политики. Тя се изгражда чрез преживяванията, които хората споделят, както и чрез ценностите, които виждат реализирани на практика. Когато служители от различни екипи и позиции се обединят около една кауза, те се срещат по различен начин - не само като колеги, а като хора, които споделят общи ценности. Именно такива моменти създават принадлежност и превръщат корпоративните ценности от думи в реално поведение.

Има ли връзка между начина, по който една компания се грижи за обществото и начина, по който се грижи за клиентите си?

Категорично. В основата и на двете стои доверието. Не можеш да заявяваш, че поставяш човека в центъра на бизнеса си, ако това отношение приключва в момента, в който излезеш извън отношенията компания - клиент. За нас грижата има по-широко значение. Тя включва превенцията, информираността, сигурността и подкрепата на теми, които са важни за обществото. Именно затова през годините сме инвестирали в инициативи, свързани с децата, безопасността, дигиталната среда, образованието и финансовата култура, които са част от нашата социално отговорна програма „Пази Важните Неща“.

Как философията „Пази важните неща“ се пренася от застраховането към обществените каузи?

„Пази важните неща“ е естествено продължение на начина, по който разбираме своята роля. Застраховането по същество е обещание за сигурност, но за нас превенцията е също толкова важна, колкото реакцията след настъпването на дадено събитие.

Затова „важните неща“ не са само имущество или финансови интереси. Това са хората, семейството, децата, знанието, сигурността и бъдещето. Социално отговорните инициативи ни дават възможност да превърнем тази философия в конкретни действия.

Каква според Вас трябва да бъде ролята на големия бизнес в обществото?

Големият бизнес има не само повече ресурси, но и по-голяма отговорност. Тази отговорност не се изчерпва с финансовата подкрепа. Компаниите имат експертиза, хора, комуникационни канали и способност да поставят важни теми в обществения дневен ред. Когато използваме тези възможности последователно, можем да създаваме по-дългосрочна стойност от една еднократна благотворителна акция.

Какво бихте искали ЛЕВ ИНС да промени чрез социалните си инициативи през следващите години?

Бих искал да продължим да изграждаме модел, при който социалната отговорност не е нещо, което компанията „прави от време на време“, а начин, по който мислим и действаме. Истинският успех за нас би бил да ангажираме все повече хора - служители, партньори и клиенти около теми, които имат значение за обществото. Защото устойчивата промяна рядко е резултат от едно голямо действие. По-често тя е резултат от много хора, които последователно правят малки, но смислени стъпки.