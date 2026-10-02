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"Личният мотив не изключва поръчка": Тихомир Безлов за мистериите около убийството на Илиян Филипов

02 октомври 2026, 8:18 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Личният мотив не изключва поръчка": Тихомир Безлов за мистериите около убийството на Илиян Филипов

Има проблеми в голямата картина. Както виждате, много внимателен се дава информация. Това не е случайно, защото според мен тяхната основна идея е да се достигне до някакво самопризнание. Идеята е колкото може по-малко да знае защитата с какво разполагат и каква информация имат. А какво имат ще разберем когато влезе делото в съда и когато му се връчи мярката за неотклонение. Тогава ще чуваме от адвоката какво точно е версията на физическия предполагаем извършител на убийството. Това мнение изрази експертът по сигурност Тихомир Безлов в ефира на Нова телевизия относно убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив и задържания предполагаем извършител Славчо Мегеров.

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Той обърна внимание, че много се подчертава физическия извършител на убийството. „Все едно се подчертава, че има и друга версия. Двете версии не се изключват. Вие може да имате личен финансов мотив, но това не значи, че някой не ви е направил поръчка и не ви е намерил, защото вие имате мотив да участвате“, аргументира се Безлов.

И добави, че това, което виждаме дотук са фрагменти, някои от които са много неясни.

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Експертът по сигурност обърна внимание и на бързото задържане на вероятни извършител на убийството. По думите му това означава, че някой насочва към тази следа. „Дали е някой от близкото обкръжение на Филипов, дали те са имали някаква информация в някаква разработка. Защото както видяхте, покрай конфликта с неговия бивш съдружник Петлешков, имаше остра информация – за кокаин, цигари. Ние не знаем какво реално е имало, но видяхме, че никъде няма разследвания, които да са публични и за които ние да знаем, че има някакви реални връзки между тях“, обясни той.

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Тихомир Безлов убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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