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Забавяне в доставките заплашва старта на противогрипната кампания

02 октомври 2026, 9:11 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Забавяне в доставките заплашва старта на противогрипната кампания

Здравното министерство предупреди за възможна криза с ваксините срещу грип поради забавени доставки. Проблемът засяга както безплатните национални програми за деца и възрастни, така и свободния пазар в аптечната мрежа, като до момента са доставени единствено назални ваксини за деца. Въпреки че имунизациите трябва да стартират в понеделник (5 октомври), личните лекари все още чакат препаратите.

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Общопрактикуващ лекар в русенското село Глоджево д-р Айдън Джиниев, сподели в ефира на Нова телевизия, че в неговата практика към момента разполагат само с ваксините по задължителния имунизационен календар. По думите му министерството е обещало назалните ваксини да бъдат при медиците след 5 октомври.

Интересът от страна на пациентите е сериозен – при над 7800 записани в неговата практика, миналата година са ваксинирани около 530 души над 60-годишна възраст (около 10%).

Д-р Джиниев отбелязва, че липсата на ваксини в аптеките се дължи на производствени забавяния в Северното полукълбо, но успокоява, че октомври е най-подходящият месец и има достатъчно време за изграждане на надежден имунитет.

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Грип лични лекари противогрипни ваксини ваксини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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