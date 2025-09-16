Google отива на съд заради изкуствения интелект, намаляващ трафика към сайтовете

Американската медийна компания Penske Media ще съди Google заради резюметата, създадени от изкуствен интелект (ИИ), които се появяват преди резултатите от търсенията, съобщи ДПА. Издателят на "Rolling Stone", "Billboard" и "The Hollywood Reporter" Penske твърди, че резюметата от ИИ намаляват трафика към неговите уебсайтове, като осигуряват на потребителите готови отговори и по този начин се заобикаля нуждата от посещаване на оригиналните източници. Компанията казва, че този ход заплашва издателите на свободно съдържание, които разчитат на приходи от реклами от посещаемостта на сайта.

Снимка: iStock

В иска, заведен в съд във Вашингтон, обвинението към Google е, че използва доминантното си положение да принуждава издателите да осигуряват съдържание за ИИ, без отделно съгласие или заплащане, което нарушава американските антитръстови закони. Миналата година същият съд отсъди, че Google държи монопола при търсенето. "Ако не се контролират, тези антиконкурентни практики ще разрушат бизнес модела, който подкрепя независимата журналистика", съобщават от Penske.

Още: Meta сключи шестгодишен договор с Google за 10 млрд. долара

Защитната теза на Google

Говорител на Google каза, че резюметата на ИИ помагат на ползвателите да намират по-бързо информация и създава нови възможности за откриване на съдържание онлайн. Дневно Google насочва "милиарди кликове" към други сайтове, а обобщенията на ИИ могат да разширят това разпространение, добавят от компанията.

Снимка: iStock

Случаят е на фона на растящата конкуренция между съперници, които предлагат инструменти на базата на ИИ, които осигуряват директни отговори, вместо да водят към уебсайтове. Въпреки новите предизвикателства, бизнесът на Google продължава бързо да се разширява, пише БТА.

Монополът на Google и при рекламите

Делата срещу Google за различни нелоялни практики онлайн са все по-често срещани. Само преди броени дни Брюксел глоби компанията с близо 3 млрд. евро за антитръстови нарушения, защото е давала предимство на собствените си рекламни услуги, въпреки предупрежденията на президента Доналд Тръмп Европа да не се насочва срещу големите технологични компании в САЩ. Google веднага обяви, че ще обжалва решението на Европейската комисия, която обвини американската компания, че нарушава конкуренцията в 27-те страни от блока.

Още: Заради глобата за Google: Тръмп заплаши Европа с ответни действия

През април тази година окръжният съд на САЩ за Източния окръг на щата Вирджиния отсъди, че компанията е действала незаконно, за да поддържа монопол в някои рекламни технологии, използвани онлайн. Според решението, Google е действала против закона, за да изгради своето господство над до голяма степен невидимата система от технологии за реклами.

Снимка: Getty Images

Тогава делото бе заведено от министерството на правосъдието в САЩ и група щати с аргумент, че монополът на Google в рекламните технологии позволява на компанията да налага по-високи цени и да взема по-голяма част от всяка продажба. Припомняме, че през август 2024 г. друг федерален съд постанови, че компанията има монопол в онлайн търсенето.

Още: Солена глоба за Google в Турция

Години наред групи, представляващи новинарски организации, включително "The New York Times", твърдят, че доминацията на основните технологични платформи подкопава медийната индустрия. В това число влизат не само рекламните практики на Google, но и все по-сериозно навлизащият изкуствен интелект, който все по-добре резюмира съдържание, "задържайки" потребителите на страницата с резултатите при търсене, като по този начин премахва нуждата от реалното посещаване на сайтовете, където се намира реалното съдържание.

Още: Google пуска нови смартфони, заредени с изкуствен интелект