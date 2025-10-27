Готов да се гмурне в дълбоки води – Huawei Watch Ultimate 2

Името добре описва Huawei Watch Ultimate 2 – топ предложението в гамата часовници на китайската марка. Този модел съчетава в едно стилно и здраво тяло всички върхови постижения на компанията при развитието на гамата им носими устройства - от материалите и конструкцията до софтуера и приложенията.

Часовникът идва в два варианта – син със синьо-бяла флуороеластомерна каишка и черен с флуороеластомерна каишка, като тялото е изработено от специален аморфен метал на циркониева основа, допълнен с нанокристална керамика на задната страна, а екранът е предпазен от стъкло от сапфирен кристал. В комплект идват и допълнителни каишки – титаниева за синия вариант и удължена флуороеластомерна при черния. Аз избрах черния модел за спътник в едно по-дълго пътуване с множество активности като хайкинг и колоездене, а синият вариант ми се струва, че ще се върже идеално с палубата на някоя яхта.

Теглото на часовника е около 80 грама, тялото е солидно и тежко, стои стилно и безкомпромисно на ръката и вдъхва доверие, че може да бъде подложено на значителни натоварвания. Екранът е с размер 1,5 инча, LTPO2 AMOLED с върхова яркост 3500 нита и разделителна способност 466х466 пиксела. Енергията идва от батерия, която може да издържи около 5-7 дни в нормален режим и до 11 дни в режим на пестене на енергия.

Зарежда се с безжична магнитна подложка, която е с USB-A накрайник.

Не случайно споменах яхта малко по-горе - дизайнът на часовника е ориентиран към активни хора с предпочитания към хобита под открито небе и особено в открито море. Направен да издържа на критични натоварвания, той ще е верен спътник на гмуркачи, като може да издържи на налягане от 20 атмосфери или потапяне на до 150 метра, което спокойно го нарежда и в гамата на специализираните устройства за подводни спортове. За съжаление, моите дълбоководни тестове се ограничиха с плаж, пясък и 2 м солена вода – никакво предизвикателство за Watch Ultimate 2.

Huawei не спират до тук и имат още една изненада за хората с дълбоководни хобита –разработената от тях система за комуникация между сходни устройства, работеща на сонарен принцип и наречена Dolphin Communication. Чрез тази система може да се обменят съобщения или сигнали за помощ по време на гмуркане, далеч от достъп до всякакви сателити и мрежи, а обсега на предаване е до 30м или цели 60м за сигнали за помощ.

Водните спортове не са единственото поле на изява – часовникът може да отчита активността в над 100 спорта, като силата му е в открити пространства, където може да се възползва от допълнително подобрено сателитно позициониране благодарение на Huawei Sunflower Positioning. Тази система добавя алгоритми към данни от всички налични към момента сателитни позициониращи системи, сред които добре познатите ни GPS, Glonass, Galileo.

Резултатът е много точно позициониране не само в географски ширина и дължина, но също и във височина над морското равнище. Успях да се убедя в точността нееднократно и то в различни условия – от градска среда с високи сгради, през открити терени, до планински и гористи пътища. Не мога да пропусна да отбележа, че вграденият гласов асистент „говори“ български език, когато ви дава информация за вашия прогрес по време на бягане, например.

Ultimate 2 надгражда и познатите функции за следене на здравословното и емоционално състояние. Като допълнение към сензорът, който опира постоянно в кожата на ръката, странично е разположен и X-TAP сензор, позволяващ много по-точно прочитане на жизнените показатели. Това позволява часовникът да измерва с подобрена точност сатурация, да прави ЕКГ, да следи изменение в кръвния поток. Меренето на сърдечния пулс също е с висока точност и може да конкурира специализирани устройства за спортисти. Не липсва, разбира се, анализ на съня – стана малък утринен ритуал за мен да проверя дали и часовникът смята, че съм отпочинал добре през нощта и да видя дали мога да подобря нещо.

А през деня ритуала се прехвърля към следене на емоционалното състояние и отчетените приятни емоции или стресови моменти.

От софтуерна гледна точка, Ultimate 2 идва с Harmony OS 5.1, гладко и приятно работеща система, която ви предоставя солиден контрол над изгледа на часовника и предпочитаните от вас настройки. Часовникът е съвместим с iOS и Android и за пълноценна употреба ще се нуждаете от Huawei Health приложението инсталирано на телефона ви. Можете да добавяте приложения и на телефона от App Gallery, но изборът все още може да бъде подобрен.

Часовникът разполага и с eSIM модул, който позволява да го използвате напълно самостоятелно за разговори, данни и разплащания.

Ultimate 2 е прицелен в специфичен сегмент и е за потребители, които държат едновременно на стила, издръжливостта и функционалността. Представянето по всички тези показатели е забележително и надхвърлящо очакванията и ще бъде високо оценено от хора с активен начин на живот, които не се боят да се изправят пред предизвикателствата на модерния живот.

Huawei Watch Ultimate 2 се предлага в комплект с Huawei FreeBuds Pro 4 на препоръчителна цена от 1799 лв./ € 919,84 за цвят Black и 1999 лв./ € 1022,10 за цвят Blue с включена допълнителна титаниева верижка.