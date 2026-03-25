HUAWEI FreeBuds Pro 5 – елегантност, която можеш да чуеш

До края на месец март в Yettel премиум моделът е с отстъпка и специални предимства

Съвременните безжични слушалки вече не са просто аксесоар към смартфона. За много хора те са постоянен спътник – по време на пътуване, работа, спорт или просто когато искат да се откъснат за малко от шума на града. Новите HUAWEI FreeBuds Pro 5 са подходящ избор за всяка от тези ситуации, защото комбинират изтънчен дизайн, мощна акустика и интелигентни технологии, създадени да направят звука по-чист и разговорите по-ясни.

Двуядрена система за шумопотискане

Една от най-сериозните технологични новости при FreeBuds Pro 5 е тяхната двуядрена архитектура за активно шумопотискане. За разлика от традиционните системи, тук работят два независими звукови модула. Първият е ултралинеен драйвер с двоен магнит, оптимизиран за нискочестотни шумове като двигатели, трафик или шум от самолет. Вторият е ултратънък микропланарен говорител, който реагира на високочестотни и внезапни звуци. Тази комбинация позволява много по-прецизен контрол върху околния шум, като системата използва AI модел, който анализира звуковата среда стотици хиляди пъти в секунда и създава антишумови вълни в реално време. Резултатът е значително по-ефективно шумопотискане, което позволява на потребителя да се потопи в музиката дори на оживена улица или в градския транспорт.

Аудио без загуби и двулентова акустична система

Както винаги, Huawei поставя силен акцент и върху качеството на звука. FreeBuds Pro 5 използват двулентова акустична система, при която отделни говорители се грижат за ниските и високите честоти. Това позволява много по-добро разделяне на звуковите детайли – басът остава дълбок и плътен, а високите честоти са ясни и детайлни. Слушалките поддържат L2HC 4.0 аудио кодек, който позволява предаване на аудиосигнал със скорост до 2.3 Mbps и поддръжка на 48 kHz / 24-bit аудио. На практика това означава много по-богат звук и по-добро възпроизвеждане на оригиналния аудио материал.

За да се адаптира звукът към различни предпочитания, Huawei добавя и четири различни звукови профила – Balanced, Voice, Classical и Bass, които могат да се използват в зависимост от типа музика или съдържание.

Интелигентно управление на звука

Освен класическото шумопотискане, слушалките разполагат и с функции за по-умно управление на звуковата среда. Режимът Awareness Mode позволява на част от околните звуци да достигнат до потребителя, което е полезно например при разговор с колега или при важни съобщения на публично място. Функцията Adaptive Volume автоматично регулира силата на звука според нивото на околния шум. Така музиката остава ясно чуваема независимо дали човек се намира в тиха стая, или на оживена улица.

Разговори с помощта на AI и костна проводимост

FreeBuds Pro 5 са разработени и с мисъл за безпроблемна комуникация. Слушалките използват тройна микрофонна система, включително микрофон за костна проводимост, който улавя вибрациите на гласа директно от челюстта. В комбинация с AI алгоритми системата успява да отдели гласа от околните шумове и да запази разговора чист и отчетлив дори при силен фонов шум до около 100 dB. Допълнително, дизайнът на слушалките е оптимизиран и за намаляване на влиянието на вятъра, което позволява ясни разговори дори при по-силни въздушни течения.

Дизайн и комфорт

Вниманието, което Huawei са вложили и в естетиката на модела, е осезаемо – използва се нов Star Oval дизайн, като корпусът е обработен със специална техника на фино шлифоване. Слушалките се предлагат в три цвята – Grey, Ceramic White и Sand, а зареждащият калъф е по-компактен спрямо предходното поколение. Ергономичната форма позволява стабилно и сигурно прилягане към ухото, което ги прави подходящи за продължително носене. Благодарение на IP57 защитата от прах и вода, слушалките могат спокойно да се използват и по време на спорт или активен ден навън.

Свързаност и удобство

FreeBuds Pro 5 поддържат Dual-Device Connection, което означава, че могат да бъдат свързани едновременно с две различни устройства. Например човек може да гледа видео на лаптопа си и в същото време да приеме входящо обаждане от телефона си. Както всички модели слушалки на Huawei, и FreeBuds Pro 5 са съвместими с Android, iOS и Windows, а чрез приложението HUAWEI Audio Connect потребителите могат да настройват звука, да управляват режимите на шумопотискане и да персонализират аудиопрофилите.

Практична оферта в мрежата на Yettel

В момента HUAWEI FreeBuds Pro 5 са част от мартенските предложения на Yettel, където освен отстъпка от 30 евро/ 58.76 лв. при плащане в брой, потребителите могат да се възползват и от още една интересна възможност. Ако в рамките на първата година една от слушалките бъде изгубена, тя може да бъде закупена с 50% сервизна отстъпка чрез официалния сервиз на Huawei – много полезна опция за устройство, което често се използва активно и в движение.

Новият модел може да бъде удобно поръчан онлайн – през електронния магазин на оператора, както и директно през приложението Yettel. А в 23 магазина на Yettel в страната клиентите имат възможност да разгледат и тестват и други продукти на Huawei – в специално обособените модули на бранда.