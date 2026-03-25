Любопитно:

Нахапана от кучета: Възрастна жена е в болница

25 март 2026, 12:01 часа
78-годишна жена е в болница в Кърджали с разкъсвания по тялото след като била нападната от две ловни кучета. Инцидентът станал към 18,30 часа в района на вилната зона на Момчилград, съобщава “24 часа“.

Жената разхождала домашното си куче, когато върху тях се нахвърлили два големи песа, които я нахапали жестоко по крайниците и главата.

Минути след нападението наблизо минала друга жена, която се обадила за помощ на спешния телефон 112.

Ранената била откарана в кърджалийската болница, където е оставена за лечение. На място били изпратени полицаи, които установили собственика на агресивните кучета. Той е 40-годишен ловец от Момчилград. Задържан е в ареста за 24 часа. Група "Охранителна полиция" в РУ-Момчилград продължава работата по случая.

Справка на БТА в Наказателния кодекс (НК) показва, че текстът предвижда лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева за лицето, което не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Спешна помощ нахапана пострадала жена кучета
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес