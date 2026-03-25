Нахапана от кучета: Възрастна жена е в болница

78-годишна жена е в болница в Кърджали с разкъсвания по тялото след като била нападната от две ловни кучета. Инцидентът станал към 18,30 часа в района на вилната зона на Момчилград, съобщава “24 часа“.

Жената разхождала домашното си куче, когато върху тях се нахвърлили два големи песа, които я нахапали жестоко по крайниците и главата.

Минути след нападението наблизо минала друга жена, която се обадила за помощ на спешния телефон 112.

Ранената била откарана в кърджалийската болница, където е оставена за лечение. На място били изпратени полицаи, които установили собственика на агресивните кучета. Той е 40-годишен ловец от Момчилград. Задържан е в ареста за 24 часа. Група "Охранителна полиция" в РУ-Момчилград продължава работата по случая.

Справка на БТА в Наказателния кодекс (НК) показва, че текстът предвижда лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева за лицето, което не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда.