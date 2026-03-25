Профилактични прегледи и изследвания: Вижте къде да направите справка

Вече е възможно всеки бързо и лесно да провери на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации има право.

Това може да стане чрез нова функционалност на официалния си сайт на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Това съобщиха от пресцентъра на МЗ. Новата услуга е разработена технически от "Информационно обслужване" АД.

Бърза и лесна анонимна проверка

Проверката е много лесна - чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности.

Проверката е напълно анонимна, а системата не събира и не съхранява лични данни.

Новата функционалност е достъпна на сайта на МЗ - www.mh.government.bg/bg/examinations.

Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на МЗ и новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.

Пълната здравна информация, включително извършени изследвания и предстоящи дейности, е достъпна и в мобилното приложение "еЗдраве" в рубриката "Дългосрочна грижа", както и на портала за електронното здравно досие - my.his.bg. Там данните са персонални и показват предстоящи и вече извършени прегледи и изследвания.

Преди дни от МЗ съобщиха, че продължават да разширяват съдържанието на модул "Здравна библиотека" в електронното здравно досие и мобилното приложение "еЗдраве".

Проблемът с профилактиката

Парите за профилактика се връщат и не се оползотворяват, защото хората не ходят на прегледи. Това обясни в края на миналата година д-р Мими Виткова, бивш здравен министър.

По думите ѝ само за първите 9 месеца на годината около 5 млн. лв. от общопрактикуващите лекари ще бъдат върнати обратно в бюджета на НЗОК.

Д-р Виткова посочи като особено фрапиращ пример данните за скрининга на рак на маточната шийка.

"Миналата година бяха планирани 9 милиона лева, а са усвоени само 1 милион. 8 милиона са върнати", каза тя и изрази недоумение защо се планират нови програми за 2026 г., при положение че предишните средства не са използвани.

"Едни пари се изсипват в системата, а не се създава никаква организация за тяхното оползотворяване", коментира тя.