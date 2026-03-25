Войната в Украйна:

25 март 2026, 12:00 часа 292 прочитания 0 коментара
Профилактични прегледи и изследвания: Вижте къде да направите справка

Вече е възможно всеки бързо и лесно да провери на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации има право.

Това може да стане чрез нова функционалност на официалния си сайт на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Това съобщиха от пресцентъра на МЗ. Новата услуга е разработена технически от "Информационно обслужване" АД.

Бърза и лесна анонимна проверка

Проверката е много лесна - чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности.

Проверката е напълно анонимна, а системата не събира и не съхранява лични данни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Новата функционалност е достъпна на сайта на МЗ - www.mh.government.bg/bg/examinations.

Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на МЗ и новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.

Пълната здравна информация, включително извършени изследвания и предстоящи дейности, е достъпна и в мобилното приложение "еЗдраве" в рубриката "Дългосрочна грижа", както и на портала за електронното здравно досие - my.his.bg. Там данните са персонални и показват предстоящи и вече извършени прегледи и изследвания.

Преди дни от МЗ съобщиха, че продължават да разширяват съдържанието на модул "Здравна библиотека" в електронното здравно досие и мобилното приложение "еЗдраве".

Проблемът с профилактиката

Парите за профилактика се връщат и не се оползотворяват, защото хората не ходят на прегледи. Това обясни в края на миналата година д-р Мими Виткова, бивш здравен министър.

По думите ѝ само за първите 9 месеца на годината около 5 млн. лв. от общопрактикуващите лекари ще бъдат върнати обратно в бюджета на НЗОК. 

Д-р Виткова посочи като особено фрапиращ пример данните за скрининга на рак на маточната шийка.

"Миналата година бяха планирани 9 милиона лева, а са усвоени само 1 милион. 8 милиона са върнати", каза тя и изрази недоумение защо се планират нови програми за 2026 г., при положение че предишните средства не са използвани.

"Едни пари се изсипват в системата, а не се създава никаква организация за тяхното оползотворяване", коментира тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
електронно здравеопазване Изследвания Прегледи Министерство на здравеопазването МЗ профилактика профилактични прегледи
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес