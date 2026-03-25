Сърбия и Петьо Еврото: Мистерията се оказа по-голяма

Издирваният бивш следовател Петьо Петров-Еврото, за когото преди няколко дни се появи информация, че е задържан в Сърбия, не е бил засичан в страната. На запитването от МВР до властите в Белград дали на територията на сръбската столица е задържан Петьо Петров - Еврото е получен отговор, че той не е засичан в Сърбия, съобщиха за БНТ от МВР.

Припомняме, че в понеделник (23 март) служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че са изпратили запитване до колегите им в Белград дали тази информация е вярна. "Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров-Еврото е бил задържан в Белград", каза той пред журналисти и допълни, че информацията ще бъде оповестена публично, когато я получат.

Неофициалната информация гласеше, че Петьо Еврото е задържан в Белград, че е под охрана на британски служби и е станал техен защитен свидетел.

Бившият следовател изчезна изненадващо още преди години и първоначално службите твърдяха, че знаят къде е и скоро ще го приберат. Оттогава мина много време, но от Еврото няма и следа.

Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което е обвинен задочно, след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийския градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.